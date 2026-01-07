IL PUNTO DEL MERCOLEDÌ - SACCHI: "Prova di maturità della Roma" - CARMELLINI: "Un centrocampo ritrovato ha fatto la differenza"

Dopo la vittoria della Roma sul Lecce, si analizza la prestazione dei giallorossi. "Alzarsi subito dopo una sconfitta è una prova di maturità da tenere in considerazione. LA Roma, digerito il ko di Bergamo e preso atto della leggera discesa in classifica, ha dimostrato immediatamente uno spirito di reazione dietro il quale ci sono sicuramente gli insegnamenti di un maestro come Gasperini", scrive Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello SPort. Così invece Tiziano Carmellini sulle colonne de Il Tempo: "A Lecce i giallorossi si erano presentati in piena emergenza senza tutta la difesa titolare tra squalifiche e assenze ma le riserve se la sono cavata più che bene : risponde presente tutto il reparto, ma la differenza l'ha fatta un centrocampo ritrovato con Cristante e Kone tomati al loro livelli e un buon Pisilli"

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. SACCHI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Alzarsi subito dopo una sconfitta è una prova di maturità da tenEre in considerazione. LA Roma, digerito iL ko di Bergamo e preso atto della leggera discesa in classifica, ha dimostrato immediatamente uno spirito di reazione dietro il quale ci sono sicuramente gli insegnamenti di un maestro come Gasperini. Sa bene, l'allenatore, come la questione psicologica sia fondamentale in una lunga volata, che sia per la zona Champions o per lo scudetto. Gestire l'aspetto mentale, specialmente in un ambiente caldo come quello di Roma, non è semplice e Gasp ha mostrato di esserci riuscito, dando equilibrio a tutto it gruppo. La buona prestazione di Dybala è un segnale da non sottovalutare: e l'uomo che, pill di altri, può accendere la Roma. E poi mi sembra di aver capito che la società è intenzionata a intervenire sul mercato per accontentare le richieste dell'allenatore: che serva un attaccante è lampante, anche se Ferguson a Lecce ha segnato il gol dell'1-0 e Dovbyk ha raddoppiato. Ma io, ragionando sulla Roma, guardo soprattutto un particolare, che a pensarci bene è il motto di pia di un particolare: quella giallorossa è la squadra che ha la miglior difesa (solo 12 gol incassati in 19 partite). CIO significa che l'allenatore ha trasmesso idee chiare e ha messo gli uomini giusti nei posti giusti. In questo modo è riuscito a creare quell'organizzazione che è fondamentale se si vuole arrivare lontano. Non so, sinceramente, quale possa essere il truguarrlo dei giallorossi, di sicuro il motto dipenderà da chi arriverà a rinforzare la squadra, penso so che fino in fondo la Roma lotterà per obiettivi importanti, perché questa è la mentalità del suo tecnico che, con grande abilità, l'ha trasmessa ai giocatori. (...)

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Il calcio è materia strana, talvolta incomprensibile. Prendete la Roma, ad esempio. Sta cercando da tma vita un centravanti (meglio due, comunque) che possa farle passare il mal di gol, non e ancora riuscita a portarlo a Trigoria ma nell'attesa va a giocare a Lecce in formazione di estrema emergenza (una Primavera un po' cresciuta…) e torna nella Capitale con una vittoria grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk, gli attaccanti piU criticati e meno stimati da Gian Piero Gasperini. Attenzione, però: quanto accaduto a Lecce, cioè la doppietta della strana coppia, non può (non deve) cambiare la strategia della società sul mercato. Chiedere a Gasp per avere una conferma. Il successo in Salento è pesantissimo perché arriva in un momento delicato e consente a Roma di restare a stretto contatto con la zona Champions, obiettivo the a metà campionato - tutto considerato - non può, anzi non deve essere disprezzato. (...) Le difficoltà sotto l'aspetto tecnico, come detto, non hanno inciso sulla risposta della squadra, sistemata tatticamente in maniera diversa rispetto al recente passato. Roma pericolosa praticamente in ogni azione con Dybala ispirato nel ruolo di regista offensivo decentrato e Ferguson terminale centrale. Non

casuale che siano stati proprio loro due a confezionare la rete del vantaggio. Con Ferguson ormai centravanti titolare, in attesa dell'evolversi delle faccende di mercato. Roma in controllo della situazione e addirittura sprecona, per via delle tante opportunità costruite e non materializzate per migliorare il punteggio. Roma in vantaggio, quindi gara chiusa come sempre capitato in precedenza? Dovbyk (toh, chi si rivede…) entrato al posto di Ferguson ha firmato il raddoppio prima di infortunarsi e lasciare il campo sconsolato. (...) Gasp è ancora in attesa dei rinforzi che sta invocando, invano, della passata estate; gente nuova per il reparto avanzato, si sa. E non si fa ingannare dall'uno-due di Ferguson-Dovbyk. (...)

P. CONDO - CORRIERE DELLA SERA

Un calendario felicemente programmato ha creato un martedì dedicato al 4° posto, che come sappiamo vale l'ultimo (per ora) passaporto per la prossima Champions. Il Como è andato in campo a Pisa nel pomeriggio per mettere pressione alla Roma, e c'e riuscito; all'ora dell'aperitivo la Roma non solo ha sopportato la scimmia sulle proprie spalle, ma battendo it Lecce l'ha pure spostata su quelle della Juve, che a sera ha scaricato i cattivi pensieri sulla testa del Sassuolo, condudendo il disegnino dei tre pesci in scala che si mangiano. Non è cambiato nulla quindi, anche perché l'opposizione ha fatto francamente zero. (...) La Roma ultra-incompleta ha tenuto a distanza di Lecce con un solo tuffo al cuore, il catastrofico errore di Pierotti sullo 0-1. (...) Sabato scorso un Lecce asserragliato in area aveva distillato un rocambolesco pareggio in casa della Juve; per forza di cose più spigliato in casa propria, ieri ha dovuto invece assistere al dominio della Roma.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Con l'aiuto di un ottimo Dybala, tornato a splendere dopo qualche giornata opaca, Gasperini sfata il tabù trasferta (aveva perso le ultime tre) e rilancia la Roma in classifica: ora quarta con la Juve. A Lecce i giallorossi si erano presentati in piena emergenza senza tutta la difesa titolare tra squalifiche e assenze ma le riserve se la sono cavata più che bene : risponde presente tutto il reparto, ma la differenza l'ha fatta un centrocampo ritrovato con Cristante e Kone tomati al loro livelli e un buon Pisilli. Giocatore da non mandare via Ma il bilancio dice un girone d'andata chiuso con trentasei punti e una posizione in classifica non male ma che poteva essere anche migliore. E poi, almeno per una volta, a Lecce non si è parlato di arbitri: Sacchi è riuscito a non far danni e visto l'andamento delle ultime giormate già questo è un ottimo risultato. È chiaro come le nuove tecnologie hanno fatto tutto tranne che aiutare una classe arbitrale sempre più in bambola. (...)