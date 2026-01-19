La Roma spezza la maledizione Torino e sbanca lo Stadio Olimpico Grande Torino vincendo 0-2 grazie alle reti di Donyell Malen, in gol all'esordio con la maglia giallorossa, e Paulo Dybala. Successo fondamentale per i giallorossi, i quali staccano la Juventus di tre lunghezze e si portano al quarto posto in solitaria con 42 punti. Andrea Sorrentino de Il Messaggero esalta il centravanti olandese: "Al quartier generale del Friedkin Group è arrivato un messaggio forte e chiarissimo proveniente da Torino: Houston, abbiamo un centravanti. Lo sbarco di Donyell Malen sul pianeta della Serie A è un sospiro di sollievo per il mondo giallorosso e ha i contorni della folgorazione. Come se fosse arrivato ET". "Impatto devastante sulla squadra, sulla partita e forse pure sul campionato italiano", il commento di Mimmo Ferretti del Corriere dello Sport.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Come è andata, dunque, la Roma con un 9 (numero 14, a dire la verità) scelto finalmente dal suo tecnico? Una favola. Letteralmente una favola. Quattordicesima vittoria (su 21 partite), la terza di fila e senza subire gol, quarto posto in solitaria in classifica per un gruppo trascinato proprio dall'ex Aston Villa. Che ha avuto un impatto devastante sulla squadra, sulla partita e forse pure sul campionato italiano. Gasp lo aveva detto: questo è uno davvero bravo. Alla prima occasione, è arrivata una conferma chic. E via libera agli inutili rimpianti: ah, se la Roma avesse avuto prima uno così… [...] Un esordio impetuoso, quello di Malen. Bravo nel legare la manovra con i (nuovi) compagni, grazie anche a una tecnica raffinata; bravo a finalizzare e/o a rifinire, sempre attento nel cogliere ciò che accadeva intorno a lui per trovare la soluzione di gioco migliore. E un feeling naturale con Paulo. Tutto troppo bello per essere vero? Macché, il bello reale doveva ancora arrivare, e si è materializzato con la rete del raddoppio firmata da un Dybala in formato extra lusso.

Un Dybala apparso rigenerato dalla presenza al suo fianco di uno di cui fidarsi (e a cui affidarsi) tecnicamente. [...] Visto quanto accaduto di bello a Torino con Malen, ed essendo il calciomercato ancora aperto per un paio di settimane, sarebbe il caso di continuare a seguire con estrema attenzione, e velocità, i suggerimenti di Gasp. Cioè, sarebbe il caso di migliorare ulteriormente una squadra che merita la massima considerazione da parte della proprietà/ dirigenza. [...]

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

[...] Dominante l'Inter, ansimante il Milan, resiliente il Napoli, eccitante la Roma. In ogni modo, la corsa continua. A proposito di centravanti, il brillante debutto di Donny Malen conferma la teoria, in voga dall'autunno, che la Roma fosse la squadra più semplice da migliorare. A giudicare dalla gara col Torino, battuto per la prima volta dopo due rovesci in campionato e in coppa, la capacità dell'olandese di tenere palla, dettare la profondità e restare freddo davanti alla porta ha restituito alla Roma una grammatica di gioco lineare, laddove la mancanza di un realizzatore all'altezza aveva costretto Gasperini a complicati percorsi alternativi. Le doti di Malen hanno esaltato Dybala (ed era ora che si rivedesse una star meno anziana di quanto sembri), e pure lo spezzone finale di Robinio Vaz, che non ha ancora 19 anni, è stato promettente. Sono acquisti che cambiano la prospettiva della Roma, non solo perché l'hanno riportata al quarto posto: il netto miglioramento della fase offensiva non è stato pagato a livello difensivo, il che conferma che si trattava di un problema individuale (Ferguson è acerbo, Dovbyk limitato) e non di sistema. La Roma ieri ha staccato la Juve, lasciandole in mano il cerino acceso del quinto posto ma soprattutto la sensazione di essere nuovamente uscita dal giro scudetto. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

"Se non è una doppietta ci assomiglia molto" avrebbe detto il buon Rino Tommasi

sull'esordio in campionato dell'ultimo acquisto della Roma: l'attaccante olandese Donyell Malen. Gol annullato in avvio e bis poco dopo (stavolta buono come il pane) che lancia la Roma a Torino. Quanto visto ieri pomeriggio all'Olimpico (quello sabaudo) fa ben sperare i tifosi giallorossi, perché se mancava un attaccante in grado di fare la differenza e di trasformare in gol la grande mole di gioco sviluppata dalla squadra di Gasperini, Malen ha mostrato di poter essere l'uomo giusto. Carattere, voglia e soprattutto quella «fame» che era mancata fin qui agli attaccanti giallorossi. L'olandese (arrivato in prestito dall'Aston Villa) si è presentato alla grande: pronti via e subito impegna il portiere del Toro, poi il primo gol (gran movimento col sinistro e chiusura a rete di destro) annullato per fuorigioco che definire millimetrico è poco. Quindi il secondo gol «pulito» per il quale ringrazia Dybala: gran palla dell'argentino che lo pesca da solo nell'area granata. Però c'era e c'è stato sempre durante tutta la partita e solo nel finale ha alzato bandiera bianca: forse proprio perché aveva dato nel tentativo di ripagare già all'esordio la stima di tecnico e società. Insomma un bel segnale per il futuro che, al netto della partita giocata ieri a Torino, potrebbe aver risolto uno dei problemi che Gasperini lamentava nell'ultimo periodo. Esordio anche per l'altro attaccante arrivato fresco fresco dal mercato: il giovane francese Vaz classe 2007 che ha rischiato di fare la frittata perdendo il primo pallone toccato lanciando il contropiede avversario. Ma essere anche lui da Roma… avrà tempo per convincere Gasp. Intanto la classifica sorride ai giallorossi che allungano sulla Juventus fermata a Cagliari e si ritrovano da soli al quarto posto. Mica Malen!

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

Al quartier generale del Friedkin Group, in Texas, ieri è arrivato un messaggio forte e chiarissimo proveniente da Torino: Houston, abbiamo un centravanti. Di colpo, la Roma non è più un Apollo 13 avviato al rientro anticipato sulla Terra, ma una caravella che può arrivare lontanissimo, verso mondi inesplorati. Lo sbarco di Donyell Malen sul pianeta della Serie A, con la maglia (purtroppo) biancoverde della Roma, è un sospiro di sollievo per il mondo giallorosso e ha i contorni della folgorazione. Come se fosse arrivato ET. Finalmente un attaccante dal profilo e dalle caratteristiche internazionali che plana sul nostro campionatino delle forze calanti, dei quadricipiti sfibrati e dei golletti col contagocce. Malen scatta come una scudisciata e detta i passaggi in profondità muovendosi su tutto il fronte; difende palla come si deve e la sa smistare, a volte pare giocare al gatto col topo con gli avversari, e tira in porta secco e preciso, anche nel traffico dell'area; dialoga col compagni con intelligenza, infatti ha subito trovato un degno compare in Paulo Dybala. [...] A Torino infatti non c'è stata solo l'agnizione di Malen, ma abbiamo assistito alla nascita di una coppia d'attacco che potrebbe combinare disastri in qualsiasi difesa, se i muscoli assisteranno Dybala (che ieri nelle interviste di fine gara aveva una nuova luce negli occhi) e se l'olandese si confermerà a questi livelli. [...] Conta che la Roma, col suo arrivo, assuma d'improvviso una dimensione internazionale. Quanto a quella nazionale, ha già contorni chiarissimi: quarto posto sacrosanto con la difesa che è ancora splendidamente la migliore e ormai per distacco (appena 12 gol ingoiati in 21 partite) e tanto ottimismo per il futuro. [...]