Il dubbio è tra Banda e Sottil. Morente out

Il Lecce è pronto ad ospitare la Roma al Via del Mare e i salentini vogliono dare continuità all’ottimo pareggio dello scorso turno conquistato all’Allianz Stadium contro la Juventus.[...] Il tecnico dei salentini dovrà fare i conti anche con le assenze: Coulibaly è impegnato in Coppa d’Africa mentre Tete Morente - sembrava aver recuperato ma lo staff medico non vuole affrettare i tempi - rimarrà ancora in infermeria. Di Francesco sembrerebbe intenzionato a proporre il 4-3-3 con Falcone (protagonista a Torino grazie al rigore parato a David) a difendere i pali. Nella linea a 4 di difesa ci sarà Pérez con Gallo rispettivamente sulla corsia di destra e sinistra, mentre la coppia centrale sarà formata da Gaspar e Tiago Gabriel. A centrocampo le chiavi della regia saranno affidate a Ramadani con Kaba e Maleh che agiranno da mezzali. Nel tridente offensivo dubbio sulla destra con Pierotti favorito su N’dri mentre è ballottaggio tra Banda e Sottil per un posto a sinistra. Come punta centrale Camarda di candida dal primo.

(Il Romanista)