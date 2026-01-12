Il bene nel Malen: Raspadori prende tempo e la Roma punta l'olandese

LEGGO (F. BALZANI) - Raspadori la tiene sulle spine e Soulé la porta in alto, ma nel frattempo dalla Premier sta per arrivare Donyell Malen. La Roma viaggia su due binari a doppia velocità tra il mercato e i risultati che riportano la squadra di Gasp a stazioni da Champions. Anche ieri l'attaccante dell'Atletico Madrid non ha dato una risposta definitiva ai giallorossi facendo innervosire buona parte della piazza. Raspadori è stato provato nella squadra titolare da Simeone in allenamento e si è preso ancora qualche ora per riflettere. La trattativa è apparecchiata da tempo: accordo con l'Atletico per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni e intesa economica con l'entourage dell'azzurro per uno stipendio da 3,5 milioni. Manca solo il sì del giocatore, il che non è un dettaglio, visto che l'ex Napoli a Madrid si trova bene. Massara non attenderà in eterno e nel frattempo cerca alternative in attacco. La prima è quella che porta a Malen dell'Aston Villa che può giocare sia da attaccante centrale che da esterno. La trattativa, tenuta nascosta finora, sembra già a buon punto per l'olandese che a Birmingham segna tanto ma gioca poco e non vuole perdere il Mondiale. L'Aston Villa ha dato l'ok e sembra disposta anche alla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni per un giocatore che convince sia Gasp sia Massara. Un affare che non esclude Robinio Vaz. Il Marsiglia ha dato priorità alla Roma per il talento classe 2007 visti anche i buoni rapporti con il ds Benatia. In uscita Baldanzi (Fiorentina o Genoa) e Bailey. Nel frattempo Gasperini si gode la forma di una squadra che ha offerto un ottimo secondo tempo contro il Sassuolo. Sugli scudi c'è Soulé diventato il terzo giocatore più decisivo della Serie A tra gol e assist alle spalle di Lautaro e Nico Paz. L'argentino dovrà stringere i denti nella doppia sfida al Torino di questa settimana anche perché sono ancora ai box Dovbyk, Baldanzi, Pellegrini e Bailey. La buona notizia arriva dall'Africa: oggi Ndicka tornerà a Roma dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio.