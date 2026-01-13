Il baby Arena si scalda: può esordire

Arena, Lulli e Bah, più il portiere Zelezny. Sono questi i ragazzi convocati da Gasperini per la partita tra Roma e Torino di stasera. Rispetto a sabato non ci sono Mirra, tornato con i baby ieri, e Romano, causa leggero affaticamento muscolare. Tra l'altro, il centrocampista svizzero è in uscita: lo vogliono in prestito Spezia e Avellino in Serie B. Gli occhi sono quindi puntati su Arena, attaccante di 16 anni che gioca sempre sotto età. La Roma l'ha pagato un milione in estate per strapparlo al Pescara. Lulli, invece, è un esterno di spinta e anche lui è stato richiesto dall'Avellino, che però sulla fascia ha già Missori, ex Roma ed ora di proprietà del Sassuolo.

(corsport)