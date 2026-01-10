Il baby Arena è pronto al debutto

Fuori Dovbyk, dentro Arena. Gasperini ha deciso di portarsi all'Olimpico anche l'attaccante italo-australiano della Primavera, che è pronto a esordire nella Roma dei grandi. Antonio ha già esordito tra i professionisti in Italia: era l'8 marzo del 2025, giocava nel Pescara in Serie C e quel giorno segnò alla Lucchese centrando un record di precocità. Adesso sta per compiere 17 anni e sogna in grande. Arena è il più piccolo, ma, non è l'unico preso in prestito dalla Primavera: ci sono anche Zelezny, Mirra, Lulli, Romano e Bah.

(corsport)