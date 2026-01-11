I VOTI DEGLI ALTRI - Soulé "decisivo", Wesley "cambia l'inerzia del match". Svilar "nuovo santo", Gasperini "sta dando qualcosa in più"

La Roma vince la seconda partita consecutiva e, dopo lo 0-2 in casa del Lecce, vince con lo stesso risultato allo Stadio Olimpico contro il Sassuolo grazie alle reti di Manu Koné e Matias Soulé. In seguito a questo successo i giallorossi salgono momentaneamente al terzo posto in classifica e agganciano il Milan a quota 39 punti. Il migliore in campo è il numero 18 argentino (7.36), autore di un assist e un gol: "Quando si accende è un bel vedere, dribbling, piroetta e tiro. Nella ripresa è semplicemente decisivo: assist per l'1-0 e gol del raddoppio" (Il Messaggero). Positiva la prova di Wesley (6.64), entrato dalla panchina al 63': "Cambia l'inerzia del match con le sue accelerazioni e con la riconquista del possesso che vale vantaggio e bacio accademico di Gasp. Françamente indispensabile" (Il Romanista). Super parate di Mile Svilar (6.78), anche contro il Sassuolo tra i migliori in campo: "Un nuovo santo per il 10 gennaio. Una chiusura prodigiosa su Koné poi un altro intervento su Fadera: salva il risultato due volte lasciando il punteggio in parità" (Corriere dello Sport). Voto 7 per Gian Piero Gasperini: "In un periodo complicato, tra assenze e mercato che non decolla, sta dando quel qualcosa in più che ci si aspetta dai grandi allenatori" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.78

Ghilardi 5.86

Mancini 6.43

Hermoso 6.57

Celik 6.28

Pisilli 6.36

Koné 7.00

Tsimikas 5.14

Soulé 7.36

Dybala 6.36

Ferguson 5.57

El Shaarawy 6.43

Wesley 6.64

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 7.00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Ghilardi 6

Mancini 6.5

Hermoso 7

Celik 6

Pisilli 6

Koné 7

Tsimikas 6

Soulé 7.5

Dybala 6.5

Ferguson 5.5

El Shaarawy 6.5

Wesley 6.5

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7.5

Ghilardi 6

Mancini 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6.5

Pisilli 6.5

Koné 7

Tsimikas 5

Soulé 7.5

Dybala 6.5

Ferguson 5.5

El Shaarawy 6.5

Wesley 7

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 7.5

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Ghilardi 5

Mancini 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Pisilli 6.5

Koné 7.5

Tsimikas 5

Soulé 7.5

Dybala 6

Ferguson 5.5

El Shaarawy 7

Wesley 6.5

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5

Ghilardi 6

Mancini 6.5

Hermoso 7

Celik 7

Pisilli 6.5

Koné 7

Tsimikas 5

Soulé 7

Dybala 6

Ferguson 6

El Shaarawy 6

Wesley 6.5

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Ghilardi 6

Mancini 6

Hermoso 5.5

Celik 6

Pisilli 6

Koné 6.5

Tsimikas 4.5

Soulé 7

Dybala 6.5

Ferguson 5.5

El Shaarawy 6.5

Wesley 6.5

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 6.5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Ghilardi 5.5

Mancini 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6.5

Pisilli 6.5

Koné 7

Tsimikas 5

Soulé 7.5

Dybala 6

Ferguson 5.5

El Shaarawy 6

Wesley 6.5

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Ghilardi 6.5

Mancini 6.5

Hermoso 7

Celik 6

Pisilli 6.5

Koné 7

Tsimikas 5.5

Soulé 7.5

Dybala 7

Ferguson 5.5

El Shaarawy 6.5

Wesley 7

Rensch ng

Romano ng

Ziolkowski ng

Gasperini 7