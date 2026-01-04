I VOTI DEGLI ALTRI - Rensch "A volte viene anche umiliato" - Mancini "Lunga vita" - Dybala: "La struttura fisica non sorregge l'idea di calcio che ha in testa"

Ieri sera la Roma ha perso, rendendo amaro il ritorno di Gasperini a Bergamo. Negativa, più delle altre, la prestazione di Rensch: "A volte viene anche umiliato", si legge su Il Messaggero. Male anche Paulo Dybala: "l'impressione è che la Joya che tutti abbiamo ammirato, anche alla Roma, sia solo un lontano ricordo per via di una struttura fisica che non sorregge la grande idea di calcio che ha nella testa", si legge su Il Tempo. Si salva Gianluca Mancini, "non concede spazi a nessun atalantino. (...) Lunga vita", scrive Il Romanista.
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 5
Mancini 6
Ziolkowski 5
Hermoso 5,4
Celik 5,5
Cristante 5,6
Koné 5
Rensch 4,5
Soulé 5,1
Dybala 5,25
Ferguson 5
Wesley 5,8
Tsimikas 5,5
Dovbyk 5,25
El Shaarawy 5,41
Pisilli sv
Gasperini 5,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 5.5
Mancini 6
Ziolkowski 5
Hermoso 6
Celik 5.5
Cristante 5.5
Koné 5
Rensch 5
Soulé 5
Dybala 5.5
Ferguson 5.5
Wesley 5.5
Tsimikas 5.5
Dovbyk 5
El Shaarawy 5.5
Pisilli sv
Gasperini 5.5
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 5
Mancini 6
Ziolkowski 5
Hermoso 5
Celik 5.5
Cristante 6
Koné 5
Rensch 4.5
Soulé 5
Dybala 5.5
Ferguson 5
Wesley 5.5
Tsimikas 5.5
Dovbyk 5
El Shaarawy 5.5
Pisilli sv
Gasperini 5.5
IL MESSAGGERO
Svilar 5
Mancini 6
Ziolkowski 4,5
Hermoso 5
Celik 5,5
Cristante 6
Koné 5
Rensch 4
Soulé 5,5
Dybala 5
Ferguson 5
Wesley 6
Tsimikas 5
Dovbyk 5,5
El Shaarawy 5,5
Pisilli sv
Gasperini 5,5
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 5
Mancini 6
Ziolkowski 5
Hermoso 5.5
Celik 5.5
Cristante 5.5
Koné 5
Rensch 4
Soulé 5
Dybala 5.5
Ferguson 5
Wesley 6
Tsimikas 5.5
El Shaarawy 5
Dovbyk 5
Pisilli sv
Gasperini 5.5
IL TEMPO
Svilar 5
Mancini 5.5
Ziolkowski 5.5
Hermoso 5.5
Celik 5.5
Cristante 5
Koné 5
Rensch 4.5
Soulé 5.5
Dybala 5
Ferguson 5
Wesley 6
Tsimikas 6
El Shaarawy 5.5
Dovbyk 5.5
Pisilli sv
Gasperini 5
IL ROMANISTA
Svilar 5
Mancini 6.5
Ziolkowski 5
Hermoso 5.5
Celik 6
Cristante 6
Koné 5
Rensch 5
Soulé 5
Dybala 5
Ferguson 5
Wesley 6
Tsimikas 5.5
El Shaarawy 5.5
Dovbyk 5.5
Pisilli sv
Gasperini 5.5