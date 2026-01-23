I VOTI DEGLI ALTRI - Pisilli "privarsene sarebbe delittuoso", Svilar "Sembra quasi ipnotizzare gli avversari"

La Roma batte lo Stoccarda 2-0 grazie ad una doppietta di Niccolò Pisilli, grande protagonista della sfida, e aggancia la top 8 del girone unico di Europa League. Il centrocampista classe 2004 è ovviamente il migliore in campo (7.86): "Tanta corsa e impegno, quello con lui non manca mai. E finalmente lo si vede anche in quello che sa fare meglio: sganciarsi e concludere. Il primo gol è bellissimo. Il secondo chiude i conti e risparmia l'ultima sofferenza nel recupero. Doppietta che fa rima con permanenza: privarsene sarebbe delittuoso" (Il Messaggero).

Altro grande protagonista è, come spesso accade, Mile Svilar (7.14). L'estremo difensore della Roma salva la sua squadra in più occasioni ed è sempre più decisivo nell'andamento della stagione giallorossa: "Perfetto nella respinta su Leweling, nella ripresa si ripete su Undav e Demirovic. Sembra quasi ipnotizzare gli avversari" (Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.14

Celik 6.36

Ziolkowski 5.79

Ghilardi 6.79

Rensch 6.43

Koné 6.57

Pisilli 7.86

Tsimikas 5.71

Soulé 6.71

Pellegrini 6.21

Ferguson 6.07

Cristante 6.07

Ndicka 5.71

Dybala 6.79

Wesley 5.93

Mancini 6.50

Gasperini 7.21

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 7

Ziolkowski 6

Ghilardi7

Rensch 6,5

Koné 6,5

Pisilli 8

Tsimikas 5,5

Soulé 6,5

Pellegrini 6

Ferguson 6

Cristante 6

Ndicka 6

Dybala 7

Wesley 6

Mancini SV

Gasperini 7,5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7,5

Celik 6,5

Ziolkowski 5,5

Ghilardi 7

Rensch 6,5

Koné 7

Pisilli 8

Tsimikas 6

Soulé 7

Pellegrini 6,5

Ferguson 6

Cristante 6

Ndicka 5,5

Dybala 7

Wesley 6

Mancini SV

Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 7,5

Celik 6

Ziolkowski 5,5

Ghilardi 6,5

Rensch 6,5

Koné 6,5

Pisilli 8

Tsimikas 6

Soulé 7

Pellegrini 6

Ferguson 6

Cristante 6,5

Ndicka 5,5

Dybala 6,5

Wesley 6

Mancini SV

Gasperini 7,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7,5

Celik 6,5

Ziolkowski 5,5

Ghilardi 6,5

Rensch 6

Koné 7

Pisilli 8

Tsimikas 5,5

Soulé 6,5

Pellegrini 6

Ferguson 6,5

Cristante 6

Ndicka 6

Dybala 7

Wesley 6

Mancini 6,5

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Celik 6

Ziolkowski 6

Ghilardi 6,5

Rensch 6

Koné 6

Pisilli 8

Tsimikas 5,5

Soulé 6,5

Pellegrini 6,5

Ferguson 5,5

Cristante 6

Ndicka 5,5

Dybala 6,5

Wesley 5,5

Mancini SV

Gasperini 6,5

IL TEMPO

Svilar 7

Celik 6

Ziolkowski 6

Ghilardi 7

Rensch 6,5

Koné 6,5

Pisilli 7,5

Tsimikas 5,5

Soulé 6,5

Pellegrini 6

Ferguson 6,5

Cristante 6

Ndicka 5,5

Dybala 6,5

Wesley 6

Mancini SV

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Celik 6,5

Ziolkowski 6

Ghilardi 7

Rensch 7

Koné 6,5

Pisilli 7,5

Tsimikas 6

Soulé 7

Pellegrini 6,5

Ferguson 6

Cristante 6

Ndicka 6

Dybala 7

Wesley 6

Mancini 6,5

Gasperini 7,5