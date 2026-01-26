I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "ingresso perfetto", Ghilardi "gigante". Malen "fallisce una chance enorme", Gasperini "giocando così vincerà tante partite"

Termina dopo 35 partite consecutive l'incredibile striscia della Roma senza pareggi e l'attesissimo big match contro il Milan si conclude con il risultato di 1-1: De Winter sblocca la gara al minuto 62 e illude i rossoneri, ma il rigore di Pellegrini al 74' ristabilisce la parità. Il Diavolo resta al secondo posto in classifica con 47 punti, mentre i capitolini agganciano il Napoli in terza posizione a quota 43. Il migliore in campo tra i calciatori partiti dal 1' è Daniele Ghilardi (6.78), autore di una prestazione eccellente: "Francobolla Leao, in particolare nel primo tempo quando sembra avere il dono dell’ubiquità. Risultato: il portoghese evapora. Gigante" (Il Romanista). Voto 7 per Lorenzo Pellegrini, autore del gol del pareggio: "Si prende quel pallone pesantissimo e lo scaraventa in porta dagli undici metri per scacciare la beffa del ko. Ingresso perfetto" (Corriere dello Sport). Leggera insufficienza per Donyell Malen (5.93), il quale ha sciupato alcune occasioni sotto porta: "Cinque volte al tiro in mezz'ora, tutte sul piede sbagliato, il sinistro. Una chance enorme fallita" (Corriere della Sera). Promosso anche Gian Piero Gasperini (6.71) nonostante il pareggio: "La sensazione è che giocando così, la Roma di partite ne vincerà tante. Straripante nel primo tempo, va incredibilmente sotto e trova il pareggio che mancava da 35 partite. Ora è terzo, complimenti" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.21

Mancini 6.50

Ndicka 5.86

Ghilardi 6.78

Celik 6.64

Cristante 6.43

Koné 6.57

Wesley 6.14

Dybala 6.07

Soulé 6.07

Malen 5.93

Pisilli 6.00

Pellegrini 7.00

Vaz 5.92

Venturino ng

Gasperini 6.71

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Ghilardi 6.5

Celik 6.5

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 6.5

Dybala 6

Soulé 5.5

Malen 6

Pisilli 6

Pellegrini 7

Vaz 6

Venturino ng

Gasperini 6.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 5.5

Ghilardi 6.5

Celik 7

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 6

Dybala 6.5

Soulé 5.5

Malen 5.5

Pisilli 6

Pellegrini 7

Vaz ng

Venturino ng

Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 5.5

Ghilardi 7.5

Celik 7

Cristante 6

Koné 7

Wesley 6

Dybala 5.5

Soulé 7

Malen 6

Pisilli 6

Pellegrini 7

Vaz 6

Venturino ng

Gasperini 7

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 5.5

Ghilardi 6.5

Celik 6.5

Cristante 6.5

Koné 6

Wesley 6

Dybala 6

Soulé 6

Malen 5

Pisilli 6

Pellegrini 7

Vaz 5.5

Venturino ng

Gasperini 6.5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 6.5

Ghilardi 6

Celik 6

Cristante 6.5

Koné 7

Wesley 5.5

Dybala 6.5

Soulé 6

Malen 6.5

Pisilli 6

Pellegrini 7

Vaz 6

Venturino ng

Gasperini 6.5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6

Ghilardi 7

Celik 7

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 6.5

Dybala 6

Soulé 6.5

Malen 6

Pisilli 6

Pellegrini 7

Vaz 6

Venturino ng

Gasperini 6.5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 5.5

Ghilardi 7.5

Celik 6.5

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 6.5

Dybala 6

Soulé 6

Malen 6.5

Pisilli 6

Pellegrini 7

Vaz 6

Venturino ng

Gasperini 7