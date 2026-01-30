I VOTI DEGLI ALTRI – Mancini "rischia di mandare all'aria tutto", Ziolkowski "ha scacciato via calcoli e paure". Ghilardi "macchia la prestazione"

La Roma pareggia 1-1 contro il Panathinaikos e strappa il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In inferiorità numerica dopo appena 15 minuti, i giallorossi soffrono, vanno in svantaggio, ma, con grande cuore e personalità la riprendono. Autore di una grande prestazione e del gol decisivo è Jan Ziokowski (7.0): "Il giovane Jan, in tuffo, ha scacciato via calcoli e paure. Ha portato lui la Roma agli ottavi. Difensore prezioso, centravanti aggiunto. Con tanto di salvataggio nel finale. Che storia" (Corriere dello Sport).

Prestazione più che negativa per Gianluca Mancini (3.93), che si fa espellere dopo un ingenuità e rischia di compromette il percorso della Roma di Gasperini: "Rosso che rischia di mandare all'aria tutto" (Corriere della Sera). Altra grande prestazione, ma, macchiata da un errore madornale che ha regalato il vantaggio ai greci, è quella di Daniele Ghilardi (5.14): "Per un pò si conferma a buoni livelli, poi fa il patatrac sulla rete di Taborda. Peccato, macchia la prestazione" (Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Gollini 5.36

Ghilardi 5.14

Ziolkowski 7.0

Mancini 3.93

Celik 6.0

Pisilli 6.14

El Aynaoui 6.14

Tsimikas 6.0

Cristante 6.21

Pellegrini 5.57

Soulé 5.71



Ndicka 6.0

Wesley 6.14

Rensch 5.57

Della Rocca 5.86

Angelino SV



Gasperini 6.36

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gollini 5,5

Ghilardi 5

Ziolkowski 7

Mancini 4,5

Celik 6

Pisilli 6

El Aynaoui 6

Tsimikas 6

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Soulé 6



Ndicka 6

Wesley 6

Rensch 5,5

Della Rocca 6

Angelino SV



Gasperini 6

CORRIERE DELLO SPORT

Gollini 5

Ghilardi 5

Ziolkowski 7,5

Mancini 4

Celik 6

Pisilli 6,5

El Aynaoui 6

Tsimikas 5

Cristante 6

Pellegrini 6

Soulé 5



Ndicka 6

Wesley 6

Rensch 6

Della Rocca 5,5

Angelino SV



Gasperini 6,5

IL MESSAGGERO

Gollini 5,5

Ghilardi 5

Ziolkowski 7

Mancini 4

Celik 6

Pisilli 5

El Aynaoui 6

Tsimikas 6

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Soulé 6



Ndicka 6

Wesley 6

Rensch 5,5

Della Rocca 6

Angelino SV



Gasperini 6

CORRIERE DELLA SERA

Gollini 5

Ghilardi 5,5

Ziolkowski 7

Mancini 4

Celik 6

Pisilli 6

El Aynaoui 6

Tsimikas 6

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Soulé 6



Ndicka 6

Wesley 6

Rensch 5

Della Rocca 6

Angelino SV



Gasperini 6

LA REPUBBLICA

Gollini 5,5

Ghilardi 5,5

Ziolkowski 7

Mancini 4

Celik 6

Pisilli 6,5

El Aynaoui 6

Tsimikas 6,5

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Soulé 5,5



Ndicka 6

Wesley 7

Rensch 5,5

Della Rocca 5,5

Angelino SV



Gasperini 6

IL TEMPO

Gollini 5,5

Ghilardi 5

Ziolkowski 7

Mancini 3

Celik 6

Pisilli 6,5

El Aynaoui 6,5

Tsimikas 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 5

Soulé 5,5



Ndicka 6

Wesley 6

Rensch 6

Della Rocca 6

Angelino SV



Gasperini 6

IL ROMANISTA

Gollini 5,5

Ghilardi 5

Ziolkowski 6,5

Mancini 4

Celik 6

Pisilli 6,5

El Aynaoui 6,5

Tsimikas 6

Cristante 6

Pellegrini 6

Soulé 6



Ndicka 6

Wesley 6

Rensch 5,5

Della Rocca 6

Angelino SV



Gasperini 6,5