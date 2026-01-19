I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "sontuoso", Malen "habemus centravanti". Vaz "ingresso promettente", Gasperini "con Donyell può decollare"

La Roma sbanca lo Stadio Olimpico Grande Torino e vince 0-2 contro il Torino grazie alle reti di Donyell Malen e Paulo Dybala. Successo fondamentale per i giallorossi, che si riprendono il quarto posto in solitaria con 42 punti e allungano a +3 sulla Juventus. Migliore in campo la Joya (7.64), autore di una grandissima prestazione impreziosita da un assist e un gol: "Giù il cappello, riecco la Joya che dà gioia. Si cerca (e si trova) con Malen a meraviglia, come compagni di vecchia data. Regala giocate superbe impreziosite dal meritatissimo gol che chiude i giochi. Sontuoso." (Il Romanista). Super prestazione anche di Malen (7.50), in gol all'esordio con la maglia giallorossa: "Lotta, difende la palla e soprattutto tira in porta, un qualcosa che da un attaccante centrale, da queste parti, non si vedeva da un po'. Notizia delle notizie, segna anche: habemus un centravanti" (Il Messaggero). Positivo anche l'ingresso di Robinio Vaz (6.00), l'altro neo acquisto: "Sfiora il gol: ingresso promettente" (Corriere dello Sport). Media voto 7.14 per Gian Piero Gasperini: "Squadra di nuovo sul pezzo dopo il ko di Coppa. Con Malen può decollare" (Corriere della Sera).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.07

Mancini 6.50

Ndicka 6.71

Hermoso 6.00

Rensch 6.07

Cristante 6.71

Koné 6.64

Wesley 6.64

Dybala 7.64

Pellegrini 5.93

Malen 7.50

Ghilardi 6.14

Soulé 6.07

Vaz 6.00

Pisilli 6.00

Tsimikas 6.00

Gasperini 7.14

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 7

Hermoso 6

Rensch 6

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 6.5

Dybala 7.5

Pellegrini 6

Malen 7.5

Ghilardi 6

Soulé 6

Vaz 6

Pisilli 6

Tsimikas 6

Gasperini 7.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 7

Hermoso sv

Rensch 6.5

Cristante 7

Koné 7

Wesley 6.5

Dybala 8

Pellegrini 6

Malen 7.5

Ghilardi 6.5

Soulé 6

Vaz 6

Pisilli ng

Tsimikas ng

Gasperini 7.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Hermoso ng

Rensch 6

Cristante 7

Koné 7

Wesley 6.5

Dybala 7.5

Pellegrini 6

Malen 7.5

Ghilardi 6

Soulé 6.5

Vaz 6

Pisilli 6

Tsimikas 6

Gasperini 7

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Rensch 6

Cristante 7

Koné 6.5

Wesley 6.5

Dybala 7.5

Pellegrini 6

Malen 7.5

Ghilardi 6

Soulé 6

Vaz 6

Pisilli 6

Tsimikas 6

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Rensch 6

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 7

Dybala 7.5

Pellegrini 5.5

Malen 7.5

Ghilardi 6

Soulé 6

Vaz ng

Pisilli ng

Tsimikas ng

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Rensch 6

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 6.5

Dybala 7.5

Pellegrini 6

Malen 7.5

Ghilardi 6

Soulé 6

Vaz 6

Pisilli ng

Tsimikas ng

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 7

Hermoso ng

Rensch 6

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 7

Dybala 8

Pellegrini 6

Malen 7.5

Ghilardi 6.5

Soulé 6

Vaz 6

Pisilli 6

Tsimikas 6

Gasperini 7