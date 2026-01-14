I VOTI DEGLI ALTRI - Arena "la stoffa del centravanti a 16 anni" - Svilar "serata sbagliata per commettere papere"

Prosegue la maledizione Coppa Italia per la Roma, eliminata agli ottavi dal Torino. La consolazione giallorossa si chiama Antonio Arena: "Che bella storia, degna di un romanzo: alla prima presenza con la Roma, al primo ingresso in area, al primo pallone toccato, una rete che ricorderà per tutta la vita a prescindere dal finale amaro. La stoffa del centravanti, a 16 anni". (Corriere dello Sport). Tra i peggiori Mile Svilar: "Sceglie la serata sbagliatissima per commettere papere. Responsabilità su tutti e 3 i gol" (Il Romanista). Negativa anche la prova di Jan Ziolkowski: "Le chiusure su Simeone non sono puntuali e concede troppo spazio. Tante incertezze nella prima frazione" (Il Tempo"

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,07

Ghilardi 5,50

Ziolkowski 5,00

Celik 5,36

Rensch 5,14

Pisilli 5,50

Cristante 5,50

Wesley 5,93

Soulé 5,00

El Shaarawy 5,00

Bailey 5,71

Hermoso 6,28

Ndicka 5,07

Konè 5,43

Dybala 5,50

Arena 7,00

Gasperini 5,28

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5

Ghilardi 6

Ziolkowski 4,5

Celik 5

Rensch 5

Pisilli 5,5

Cristante 5,5

Wesley 5,5

Soulé 5,5

El Shaarawy 5

Bailey 6

Hermoso 6,5

Ndicka 5

Konè 5,5

Dybala 5

Arena 7

Gasperini 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Ghilardi 6

Ziolkowski 5,5

Celik 6

Rensch 5

Pisilli 5,5

Cristante 5

Wesley 6,5

Soulé 5

El Shaarawy 5

Bailey 6

Hermoso 6

Ndicka 4

Konè 6

Dybala 5,5

Arena 7

Gasperini 6

IL MESSAGGERO

Svilar 4,5

Ghilardi 5,5

Ziolkowski 5

Celik 5.5

Rensch 5

Pisilli 5,5

Cristante 5,5

Wesley 6

Soulé 5

El Shaarawy 5

Bailey 6

Hermoso 6

Ndicka 5,5

Konè 5,5

Dybala 5,5

Arena 7,5

Gasperini 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5,5

Ghilardi 5

Ziolkowski 5,5

Celik 5,5

Rensch 5,5

Pisilli 5,5

Cristante 6

Wesley 6

Soulé 5

El Shaarawy 5

Bailey 5

Hermoso 6,5

Ndicka 5,5

Konè 5,5

Dybala 5,5

Arena 7

Gasperini 5,5

LA REPUBBLICA

Svilar 4,5

Ghilardi 5

Ziolkowski 5

Celik 5

Rensch 5

Pisilli 5,5

Cristante 5,

Wesley 6

Soulé 5

El Shaarawy 5

Bailey 5,5

Hermoso 6,5

Ndicka 5

Konè 5

Dybala 5,5

Arena 7

Gasperini 5

IL TEMPO

Svilar 5,5

Ghilardi 5,5

Ziolkowski 5

Celik 5

Rensch 5,5

Pisilli 5,5

Cristante 5,5

Wesley 5,5

Soulé 5

El Shaarawy 5

Bailey 6

Hermoso 6,5

Ndicka 5,5

Konè 5,5

Dybala 6

Arena 7

Gasperini 5

IL ROMANISTA

Svilar 4,5

Ghilardi 5,5

Ziolkowski 4

Celik 5

Rensch 5

Pisilli 5,5

Cristante 5,5

Wesley 6

Soulé 4,5

El Shaarawy 5

Bailey 5,5

Hermoso 6

Ndicka 5,5

Konè 5

Dybala 5,5

Arena 6,5

Gasperini 5