Hermoso va ko: Dragusin diventa una priorità

Gasperini era preoccupato per le condizioni di Mario Hermoso, uscito al 23esimo del primo tempo della gara contro il Torino. Gli esami strumentali hanno confermato che il difensore ha riportato una lesione di secondo grado all'ileopsoas. Nella migliore delle ipotesi, Hermoso resterà fuori un mese. Sull'aereo che ha riportato la delegazione della Roma a casa, il tecnico avrebbe chiesto a Massara di dare priorità all'acquisto di un centrale. Dragusin è in pole. Dopo aver speso 25 milioni per Vaz e altri 27 per Malen, la proprietà dovrebbe poter contare su un ulteriore tesoretto di 15 milioni per rinforzare la rosa, la cifra che chiede la Fiorentina per Fortini. Adesso però, un difensore servirebbe più dell'ala, nonostante Gasp avrebbe bisogno anche di un altro attaccante per portarsi avanti nella rivoluzione che il prossimo anno arriverà a smantellare tutto il fronte offensivo. Oltre a Sauer, nel mirino c'è anche Mathys Tel, anche lui in forza al Tottenham come Dragusin. Il francese è stato escluso dalla lista Champions ed è in uscita. Come del resto lo è Bailey che ha estimatori in Turchia. Massara resta alla finestra anche per Lang, che il Napoli valuta 27 milioni. Tra le possibilità last minute resistono Dominguez del Bologna, Schjelderup del Benfica, Godts dell'Ajax e Tzolis del Bruges, che ha lo stesso agente di Malen.

(corsport)