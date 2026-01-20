Hermoso, lesione muscolare: la Roma cerca un difensore

LEGGO (F. BALZANI) - Una coppia che incanta, ma pure l'ennesimo infortunio. Il lunedì da quarta in classifica è stato dolce e amaro per la Roma che si coccola Malen e Dybala, ma registra lo stop di Hermoso. Lo spagnolo ha rimediato una lesione di secondo grado all'ileopsoas. Per il difensore lo stop sarà di almeno un mese e mezzo e questo ha portato la Roma a intensificare il pressing sul Tottenham per Dragusin. Ma con gli Spurs si è tornati anche a parlare di Mathys Tel per la fascia sinistra visto che il francese è stato di nuovo escluso dalla lista Champions. Una decisione che ha creato una nuova frattura e potrebbe portare alla cessione di uno dei giocatori preferiti da Gasperini per completare l'attacco. Che intanto si gode l'esplosione di Malen e la ritrovata vena di Dybala. Insieme la nuova coppia a Torino ha fatto registrare 9 tiri verso la porta, di cui cinque nello specchio. Tanta grazia non si vedeva da tempo anche se contro lo Stoccarda l'olandese dovrà sedere in tribuna perché non ancora in lista UEFA. Ci sarà invece Dybala che domenica è diventato il primo straniero del nostro campionato a partecipare a 200 gol (131 reti personali e 69 assist) nel corso degli ultimi 20 anni. Il destino è ancora appeso a un filo visto che per ora da Trigoria nessuno ha fatto proposte per il rinnovo. Ma continuando così potrebbe essere decisivo il parere di Gasperini che in queste ore riabbraccerà pure El Aynaoui dopo la folle finale di Coppa d'Africa.