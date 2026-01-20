Hermoso fuori un mese: punta il Napoli

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini perde Hermoso per un mese. Nessun problema tendineo per lo spagnolo, ma gli esami a cui si è sottoposto nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione di secondo grado all'ileopsoas. Una brutta notizia per il tecnico giallorosso, che non potrà fare affidamento su uno dei pilastri della sua difesa. Hermoso proverà a recuperare per metà febbraio, quando la Roma sarà impegnata sul campo del Napoli. La novità positiva arriva dalla ripresa degli allenamenti, con Ferguson che è tornato in gruppo dopo il colpo subito con il Sassuolo. L'irlandese guiderà l'attacco giovedì contro lo Stoccarda, dove Malen e Robinio Vaz non potranno essere impiegati. Lavoro personalizzato per Celik, ma, il turco non preoccupa in vista dei prossimi impegni. Allenamento a parte per Baldanzi, El Shaarawy e Bailey. Il Faraone è alle prese con un'infiammazione del tendine d'Achille, mentre il giamaicano ha saltato la trasferta di Torino per un'indisposizione dell'ultimo minuto. Ieri, Dovbyk è stato operato in Finlandia. El Aynaoui, infine, rientrerà domani nella Capitale.