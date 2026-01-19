Guerriglia ultras sull'autostrada: "Daspo a vita"

Momenti di paura sull'autostrada, all'altezza di Casalecchio di Reno, alle

porte di Bologna. Intorno alle 12.30 di ieri, la corsia d'emergenza della A1 si è trasformata per alcuni minuti in un teatro di guerriglia tra ultras della Fiorentina e della Roma. Circa duecento persone sono scese dalle auto, affrontandosi con spranghe, bastoni, mazze, caschi e sassi.

I tifosi viola erano diretti allo stadio Dall'Ara per la partita di campionato contro il Bologna, mentre i romanisti viaggiavano verso Torino. [...] Decine di vetture e alcuni minibus si sono fermati improvvisamente sulla corsia di emergenza e nelle piazzole di sosta, bloccando il traffico e costringendo anche automobilisti estranei ai fatti a rallentare o a fermarsi. [...]

L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo le segnalazioni arrivate dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti Polizia stradale e Digos. La questura di Bologna ha avviato le indagini: al vaglio i filmati della videosorveglianza autostradale e le immagini raccolte lungo il percorso per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili.

A scontri finiti, nelle ore successive, il racconto si è spostato sulle chat Telegram dell'area ultras. Dai riscontri effettuati risulta la perdita di uno striscione da parte dei tifosi della Roma. Nelle stesse conversazioni viene evocato un bottino più ampio - bandiere, felpe e magliette - fino all'annuncio: "Verrà tutto bruciato in pubblico".

Sull'episodio è intervenuto anche il sindacato di Polizia Coisp. «Quanto accaduto sull'A1 rappresenta un fatto di una gravità inaudita: non parliamo più di violenza legata al tifo, ma di veri e propri comportamenti criminali che hanno messo a rischio la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei cittadini. La follia ultras si sarebbe potuta trasformare in una tragedia. [...] Daspo a vita e divieto di trasferta per entrambe le tifoserie fino al termine del campionato».

(La Repubblica)