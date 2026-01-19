Guerriglia in autostrada tra ultrà giallorossi e viola

LEGGO - Mazze, martelli e l'ennesima guerriglia che ha sconvolto la giornata di tanti automobilisti. L'autostrada A1 torna a essere teatro di scontri tra ultras. Stavolta protagonisti quelli di Fiorentina (diretti a Bologna) e Roma (verso Torino).

Il fattaccio è avvenuto poco dopo l'ora di pranzo, all'altezza del chilometro 195 sulla corsia di emergenza in direzione Ancona. Qui si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scesi tifosi incappucciati e con il volto coperto. Alcuni armati di mazze. La maggior parte erano ultras della Fiorentina che avrebbero preso d'assalto un transit dove viaggiavano una decina di romanisti. A quel punto sono arrivati altri ultras giallorossi. Ne è nata una rissa nel tentativo di "rubare" alcune pezze e bandiere agli avversari. Nella guerriglia, sono state colpite diverse auto di chi transitava in quel momento oltre ai consueti disagi di viabilità. Entrambe le tifoserie rischiano il divieto di trasferta per diverse settimane.