"Grazie a Friedkin se Malen è qui"

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Gasperini chiarisce le gerarchie del mercato romanista, esaltando il nuovo acquisto Malen e lanciando messaggi chiari alla società. Il tecnico, a fine conferenza, ha voluto sottolineare il valore del suo nuovo attaccante: "Forse non avete ben chiaro che giocatore è Malen... Si tratta di un nazionale olandese e lì gioca titolare lui e non Zirkzee".

Una netta presa di posizione, che archivia definitivamente la pista Raspadori: "Con lui non ho mai parlato, mentre con Malen sì. E si è chiuso tutto in 3-4 giorni". Gasp ha poi distinto l'arrivo dell'olandese, "un giocatore molto importante", da quello di Vaz, definito "un arrivo in prospettiva", quasi a voler marcare la differenza tra un suo acquisto e uno voluto dalla società.

(...) L'allenatore non si è esposto sulla chiusura del mercato, ma ha lanciato un'altra stoccata: "Quando le trattative cominciano a diventare lunghe, diventano difficili da realizzare". Ha poi ribadito la difficoltà di conciliare giovani e vittorie immediate: "Stiamo tenendo il piede in due scarpe. Per essere più competitivi abbiamo bisogno di giocatori come Malen, ma contemporaneamente la società investe sui ragazzi, a cui non si può chiedere di essere subito decisivi".

Contro il Torino, che ha già battuto due volte la Roma in stagione, Malen partirà subito titolare. Tornano tra i convocati Pellegrini e Ferguson, mentre resta fuori Bailey, forse per motivi di mercato.

