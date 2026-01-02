Gennaio senza sosta: per Gasp 8 gare in 26 giorni

IL TEMPO (L. PES) - La Roma parte col botto. Un gennaio senza sosta per i giallorossi di Gasperini che dopo aver chiuso il 2025 in testa alla classifica virtuale dell'anno solare con 82 punti realizzati vogliono cominciare il 2026 con il piede giusto. Domani arriva già il primo di una lunga serie di esami che vedranno Mancini & Co. scendere in campo ogni tre giorni da qui alla fine del mese tra campionato e coppe. Un tour de force che il tecnico affronterà, almeno in questa prima fase a ranghi ridotti tra infortuni, assenze obbligate e l'attesa di rinforzi dal mercato. Il viaggio partirà domani da Bergamo, in una serata dove il protagonista principale sarà proprio Gasp, al ritorno nella città dei miracoli per la prima volta dopo il suo addio. Nove lunghi anni di grande calcio culminati con la vittoria dell'Europa League nel 2024. I tifosi atalantini lo accoglieranno con una grande festa mentre lui sta preparando lo scherzetto per cominciare il nuovo anno col piede giusto, e, soprattutto, dimostrare alla «sua» vecchia gente che ci sa fare eccome. Poi per la Roma subito un'altra trasferta contro l'ex Di Francesco a Lecce per l'ultima del girone d'andata nel giorno dell'Epifania. Il sabato successivo, per cominciare il girone di ritorno, arriva il Sassuolo all'Olimpico appena tre giorni prima dell'ottavo di Coppa Italia, sempre in casa, contro il Torino. Stesso avversario di domenica 18 gennaio, stavolta sul terreno granata. Quattro giorni dopo è in programma il ritorno dell'Euro-pa League con le ultime due gare della fase campionato contro Stoccarda in casa e Panathinaikos ad Atene. In mezzo a questi due impegni di coppa la delicata sfida contro il Milan di Allegri che metterà in palio punti fondamentali nella corsa ai primi quattro posti. Un inizio scoppiettante in attesa dei botti di mercato.