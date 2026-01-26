Gasperini: "Una beffa se avessimo perso. Mercato? Così rinforziamo la Primavera"

Gasperini non interrompe il tabù nel big match, ma trova un pareggio che mancava da ben 35 partite considerando tutte le competizioni. La Roma - come all'andata - strappa applausi e il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: «Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile, è sempre pericolosissimo in contropiede. [...] Perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Fossimo andati in vantaggio noi, avremmo avuto grandi possibilità di vincerla. Il Milan è secondo e ne usciamo forti».

L'analisi della gara, pero, passa in secondo piano e si toglie qualche sassolino dalla scarpa quando gli viene chiesto del mercato: «Siamo una squadra giovanissima. Pensavo andassimo sugli Under 25, ma invece ora andiamo sugli Under 20.

Avremo una Primavera fortissima nelle finali. Ma continuiamo per il nostro percorso». [...]

Il pareggio lo ha siglato Pellegrini. Il contratto è in scadenza ma Gasperini non ha voglia di parlare del suo futuro: «Mi sembrano cose chiare da tempo, lui e altri sono a scadenza ma non è il caso di tirare fuori questo argomento in questo momento. Dobbiamo essere sicuramente consapevoli che questi ragazzi stanno dando il massimo».



Nonostante qualche arrabbiatura per il mercato, Gasperini non perde il sorriso e risponde ironicamente ad un cronista che gli chiede se la sua squadra pensa ancora allo scudetto: «Siamo consapevoli del fallimento (ride, ndc), ma ce la metteremo tutta per vincere lo scudetto. Abbiamo bisogno che l'Inter crolli, altrimenti sarebbe un fallimento davvero...». [...]

Preoccupano invece le condizioni di Koné uscito all'ora di gioco. Gasp in conferenza stampa parla di stiramento e oggi effettuerà gli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio al flessore. La speranza è che non si tratti di una lesione di medio/alto grado anche perché le partite tra campionato ed Europa League saranno tantissime e la coperta a centrocampo rimane corta. Senza il francese, rimangono a disposizione El Aynaoui, Cristante e Pisilli. [...] Da valutare anche Dybala che ha preso una forte botta al ginocchio.

