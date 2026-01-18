Gasperini tra Champions e frecciate: "Roma, Malen è meglio di Zirkzee"

Gasperini si è esposto in ogni modo su Donyell Malen. Il nuovo acquisto, dopo aver impressionato in allenamento, sarà subito titolare oggi a Torino. Il tecnico non ha nascosto il suo entusiasmo, arrivando a rientrare in sala stampa a conferenza finita per sottolineare il valore del giocatore: "Ma voi lo conoscete Malen? Guardate che con la nazionale olandese il titolare è lui, non Zirkzee". L'allenatore ha rimarcato la rapidità dell'operazione, resa possibile "dalla presenza di Ryan Friedkin", e ha lanciato una nuova frecciata sul mercato: "Con Raspadori non ho mai parlato, con Malen sì e si è chiuso tutto in 3-4 giorni". Una sottolineatura che evidenzia come Gasp senta sua questa trattativa, quasi a voler punzecchiare il ds Massara.

(...) L'arrivo dell'olandese sembra aver ricaricato il tecnico, fiducioso in vista della volata Champions. "È come se oggi iniziasse un altro campionato", ha detto, spiegando la doppia strategia del club: "Abbiamo uno zoccolo duro competitivo, per esserlo ancora di più abbiamo bisogno di gente come Malen. Contemporaneamente la società investe sui ragazzi".

E il mercato non è finito. Ora si cerca un esterno offensivo a sinistra, con El Shaarawy che continua a rifiutare ogni destinazione. I nomi di Sauer del Feyenoord e Godts dell'Ajax sono due piste da tenere in considerazione per un ulteriore rilancio.

(corsera)