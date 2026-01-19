Gasperini stacca la Juve e si gode subito Malen

Mica Malen. Il gioco di parole viene naturale, quasi scontato. Ma scontato non era per nulla l'esordio in Serie A dell'olandese. È lui la faccia della vittoria della Roma a Torino che suona come uno squillo ai piani alti del campionato e un avviso in particolare alla Juventus, adesso staccata di tre punti dopo il ko di Cagliari. [...]

A Gasperini brillano gli occhi: alla 21esima giornata ha trovato il centravanti che desiderava. Come un regalo di Natale scartato con tre settimane di ritardo, uno che «rispecchia esattamente quello che cercavamo - ha commentato il tecnico -, ma non l'ho capito qui, l'ho capito appena s'è presentata l'opportunità di prenderlo sul mercato». [...]

I granata hanno subito l'intraprendenza della Roma soprattutto nel primo tempo, senza mai riuscire a giocare sulla trequarti, dietro la linea formata di Cristante e Koné. [...]

L'ultimo debuttante giallorosso in gol era stato El Shaarawy, gennaio 2016, esattamente 10 anni fa. Firmato il vantaggio, la Roma s'è appoggiata a una fase difensiva che niente ha concesso, nonostante il forfait di Celik e quello di Hermoso a metà del primo tempo. Ma è una tendenza che va sottolineata: una volta avanti, la Roma non è mai stata recuperata, questo raccontano le 14 vittorie di campionato. [...]

