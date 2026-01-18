Gasperini prepara la rivincita

IL TEMPO (L. PES) - Tempo di rivincite. Gasperini non crede alle bestie nere ma il Torino per la Roma, in questa stagione, è qualcosa di molto simile. (...) oggi i giallorossi fanno visita ai granata (fischio d'inizio ore 18, diretta Sky e Dazn) per vendicare gli ultimi due confronti e centrare la terza vittoria di fila in campionato. Gasperini ha visto buone cose nel match infrasettimanale e si aspetta che Baroni affronti la gara di oggi allo stesso modo. (...) «Mi aspetto quel tipo di partita. Io, chiaramente, sarei anche contento di ripetere la partita, non il risultato. Come ho detto altre volte, vado sempre un po' oltre il risultato».

A Torino la Roma si presenterà con due volti nuovi e qualche assenza, ma il tecnico stravede per Malen e ci tiene a ringraziare la proprietà. «Sono due operazioni completamente diverse. Una è chiaramente in prospettiva (Vaz, ndr). (...) L'altra è quella di Malen, che è un nazionale olandese e sono molto contento che sia arrivato. Credo sia stata un'operazione possibile anche grazie alla presenza qui di Ryan Friedkin (...). Abbiamo preso, secondo me, un giocatore molto importante, che sono convinto farà molto bene».

Un passaggio, quasi obbligato (...) anche su Raspadori, con qualche frecciatina ai tempi del mercato. «Con Raspadori non ho mai parlato, con Malen sì. Io sono un uomo di campo e per me le cose devono essere sempre molto veloci: quando ci sono e quando si può intervenire su situazioni rapide, va bene».

A proposito del mercato, la prima richiesta del piemontese, ad oggi, è un esterno d'attacco, ruolo rimasto scoperto dall'estate e che ora diventa prioritario. (...) Zirkzee resta un obiettivo ma da Manchester ancora nessun segnale e ieri Gasp, elogiando Malen, ha fatto capire come tra i due olandesi, anche in nazionale, giochi l'ex Aston Villa. Proseguono i dialoghi con la Fiorentina per Fortini (...). Ma intanto, stasera, c'è una partita determinante per il futuro della stagione. Da giocare con qualche motivazione in più.