Gasperini: "La vittoria bel segnale. Ma Hermoso ci fa preoccupare"

«Volevamo la vittoria, questi tre punti sono davvero un bel segnale. [...] Adesso con l'arrivo di Malen e Vaz siamo forti anche in attacco, mentre in difesa e a centrocampo lo eravamo già - continua l'allenatore della Roma -. [...] E' fondamentale per noi la presenza della società a Trigoria, rende tutto più semplice».

Quello che preoccupa, invece, è l'infortunio di Hermoso, che da un po' deve convivere anche con la pubalgia: «Siamo molto preoccupati, temiamo sia un infortunio di carattere tendineo, il che allungherebbe di molto i tempi. Sarebbe davvero un peccato perdere Mario adesso, speriamo che non succeda». [...]

(gasport)