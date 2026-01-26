Gasperini: "Evitata una beffa". Allegri: "Punto per la Champions"

Doveva essere una giornata di snodo, lo è stata con il pareggio tra Roma e Milan e la sconfitta del Napoli con la Juventus. L'Inter è in fuga, in vetta a +5 sul Diavolo e +9 sulla squadra di Conte. E' scattata avanti e, guardando il calendario di Chivu, tutto lascia pensare che il divario sia destinato a crescere: Cremonese, Sassuolo, Lecce e Genoa nelle prossime cinque per i nerazzurri, nel mezzo la sfida a San Siro contro Spalletti. Una spallata forte al campionato.

Poi la corsa per un posto in Champions: questo turno ha ulteriormente compattato il gruppo: ora ci sono 4 squadre in 3 punti, con il Napoli risucchiato da Roma, Juve e Como. [...]

«Quando vanno in vantaggio è difficile riprenderli, ma perdere sarebbe stata una beffa», la replica di Gasperini. Soddisfatto dei suoi: «Abbiamo concesso poco a una squadra che sa essere pericolosa pure quando pensi di dominarla. Usciamo ancora più forti».

La Roma ha creato tanto nel primo tempo, ma non ha concretizzato: «All'inizio arrivavano prima sulle seconde palle. È stato bravo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo fatto meglio tecnicamente e loro sono calati. Quando siamo passati in vantaggio la partita sembrava ben indirizzata, poi c'è stato quell'episodio che può succedere», l'analisi di Allegri. «Pareggiare 1-1 all'Olimpico è un buon risultato. Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e abbiamo tenuto la Roma a 4 punti, per l'obiettivo finale è molto importante». [...]

(La Repubblica)