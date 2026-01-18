Gasp sicuro: "Malen forte. Serve gente come lui"

L'arrivo di Donyell Malen ha restituito il sorriso a Gian Piero Gasperini, che oggi spera di sfatare il tabù Baroni e battere il Torino. Il tecnico ha elogiato il nuovo acquisto, sottolineando come l'operazione sia stata possibile solo "grazie alla presenza di Ryan Friedkin". "Parliamo di un titolare dell'Olanda, un giocatore molto importante che sono convinto farà bene", ha dichiarato, lanciando anche una frecciata alla lunga trattativa per Raspadori: "Con lui non ho mai parlato, con Malen sì e si è convinto subito".

Contro i granata, bestia nera stagionale, Gasperini si aspetta una partita simile a quella di Coppa Italia, ma con un risultato diverso. "Spero che ora gli episodi siano favorevoli. Arriviamo convinti per migliorare la nostra classifica". (...) Il tecnico è poi tornato sulla strategia del club, spiegando di "tenere il piede in due scarpe": da un lato la necessità di essere competitivi subito con giocatori come Malen, dall'altro l'investimento su giovani di prospettiva.

Infine, un pensiero per la scomparsa del presidente della Fiorentina Commisso e un saluto a Edoardo Bove, che ha rescisso per andare a giocare in Inghilterra: "Questa è una gran bella notizia per lui".

(gasport)