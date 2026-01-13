Gasp senza punte e col tabù Baroni: il Toro va a caccia del successo bis

Gasperini lo ricorda ancora, il primo vero intoppo della sua storia con la Roma, la sconfitta in casa contro il Torino del 14 settembre. Baroni andò a dama cambiando sistema difensivo e i giallorossi capirono poco della partita. Ma il ko non fu casuale, Baroni è infatti una specie di bestia nera per Gasp ed è uno dei pochi colleghi con cui ha un bilancio negativo. Ecco quindi il tema che porta all'ottavo di finale di Coppa Italia di stasera. La prima di due sfide consecutive tra le due squadre che si ritroveranno di fronte anche domenica in Serie A. Gasp ha gli uomini contati: davanti non c'è un centravanti di ruolo con Ferguson e Dovbyk infortunati. In difesa manca Mancini che è squalificato ma è tornato Ndicka dalla Coppa d'Africa. Dall'altra parte Baroni rinvia il progetto turnover e visto il periodo non dei migliori, i granata se la giocheranno con i migliori. Chi vince, affronterà l'Inter a febbraio a Monza, vista l'indisponibilità di San Siro.

(corsera)