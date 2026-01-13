Gasp senza attaccanti con il Toro: avanzano Robinio Vaz e Malen

La Roma arriva alla sfida di Coppa Italia contro il Torino con l'attacco ai minimi storici e il mercato che corre in parallelo. È una vigilia sospesa tra il campo e le trattative, con Gasperini che prepara una partita da dentro o fuori sapendo di non avere prime punte a disposizione e una dirigenza che sta accelerando su più fronti. Il nome più caldo è quello di Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007 del Marsiglia. I contatti sono continui e l'operazione viaggia su una valutazione complessiva di 25 milioni di euro. A Trigoria c'è la volontà di chiudere in tempi brevi, limando la distanza con il Marsiglia e definendo l'accordo con il giocatore. Quello di Vaz è un profilo che la Roma vuole mettere subito dentro, anche pensando alla prossima estate con gli addii di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy e la fine dei prestiti di Bailey e Ferguson. Più staccato Donyell Malen dell'Aston Villa. Il club giallorosso ha trovato un accordo con gli inglesi sulla base di un prestito con diritto di riscatto tra i 25 e i 30 milioni di euro. Resta da superare lo scoglio dell'ingaggio da 5 milioni annui. In attesa di arriva a dama con il mercato, Gasperini stasera dovrà fare a meno di Dovbyk e Ferguson, oltre a Pellegrini, Baldanzi e Angelino. Tornano tra i convocati Bailey e Ndicka, ma, davanti le scelte restano ridotte.

(La Repubblica)