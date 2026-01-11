Gasp: "Mercato? Siamo sempre gli stessi"

IL TEMPO (G.TURCHETTI) - Vittoria di carattere nonostante la situazione emergenziale. E non può che essere soddisfatto Gasperini, che ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Ferguson, uscito poco prima dell'intervallo per un colpo al gluteo.

“Ha preso una botta, una forte contusione - ha affermato il tecnico piemontese ai microfoni di Dazn - vedremo domani (oggi, ndr). È stato sfortunato, sono colpi dolorosi che quasi ti paralizzano e forse ne ha preso più di uno. Dispiace per lui, ma non penso sia un guaio muscolare che richieda dei giorni”. Una partita che la Roma stava faticando a sbloccare, poi uno due decisivo che ha regalato i tre punti. “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, anche se non è stata valorizzata perché negli ultimi sedici metri siamo stati inconcludenti - ha ammesso l'allenatore giallorosso - Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e siamo migliorati tecnicamente. Ho visto la capacità di scambiare nello stretto e di creare tante situazioni pericolose. Il merito va a questi ragazzi che sono straordinari per carattere, impegno e qualita”.

Ancora a secco di gol, in particolare all' Olimpico, Dybala, ma Gasperini resta fiducioso: “Aspetta le partite che devono essere sbloccate (ride, ndr). Sono contento così, l'importante è che continui a giocare e si diverta. Stasera abbiamo visto un repertorio straordinario, come a Lecce.

Ritroverà la forza e la precisione nel tiro”. Di mercato e di giocatori non tesserati con la Roma (ad esempio Raspadori) non ne vuole parlare: “Non entro nel merito dell'argomento. E' una questione abbastanza antipatica, parlo solo dei miei calciatori che stanno facendo sempre meglio. Si tratta di una questione di rispetto verso questi ragazzi che stanno dando il massimo”. La novità tattica è stata rappresentata da Soulé in una posizione più accentrata: “Ha capacità di farlo, è resistente e in quella zona di campo può dare fantasia e creatività”. Proprio l'argentino ha chiuso la partita con il sesto gol del suo campionato. “Importantissimo vincere oggi (ieri, ndr) - ha dichiarato Soulé - dopo la sconfitta contro l'Atalanta ci siamo rialzati e dobbiamo continuare così puntando in alto”. Felice per il gol anche Kone, che non ha un rapporto amichevole con la porta avversaria: “Lo stile di gioco di Gasperini permette a noi centrocampisti di arrivare al tiro e di segnare. Oggi (ieri, ndr) avrei potuto farne anche qualcuno in più”.