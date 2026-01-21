Gasp insiste, vuole un'ala: Tel o Sauer. Carrasco il piano B

Per un esterno che va via (Bailey),Gasperini nel summit di mercato di ieri ne ha chiesto un altro. Il giamaicano ha salutato la Capitale ed è tornato all'Aston Villa, la Roma risparmia su parte dell'ingaggio da circa 3,5 milioni esu un milione di prestito oneroso. Il tecnico ora si aspetta un acquisto davanti, il messaggio è chiaro: la priorità è l'ala d'attacco. Massara ha una short list di 6-7 nomi dove figurano quelli di Schjelderup, Godts, Sauer e Tel. (...) Capitolo Dragusin: per ora non c'è fretta di affondare per il difensore centrale. Occhi anche sulla sinistra: il ds è al lavoro per rispedire Tsimikas al Liverpool, su di lui ci sono Olympiacos e Nottingham Forest. in caso di addio il nome caldo è sempre quello di Fortini. (...)

(Il Messaggero)