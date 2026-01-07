Gasp furioso: oggi l'incontro con Friedkin

IL TEMPO (L. PES) - Un silenzio assordante. La furia di Gasperini non si placa neanche dopo la vittoria conquistata sul campo del Lecce. Il tecnico giallorosso, ieri, ha deciso di non parlare nel post gara del Via del Mare. Nessuna motivazione ufficiale ma un malcontento per il mercato che in questi giorni è salito vertiginosamente a causa dei ritardi sui rinforzi che l'ex Atalanta aspettava all'inizio del mese. Vigilia certamente non facile per l'allenatore senza nove calciatori preparare la gara in Puglia, soprattutto con l'ulteriore tensione che negli ultimi giorni tiene banco a Trigoria. Dopo la trasferta di Bergamo 6 andato in scena un primo confronto acceso tra il ds Massara e il tecnico, seguito dalla call di lunedì mattina con la proprietà. Poi la partenza per Lecce che ha interrotto un discorso che le parti sono pronte a riprendere. Oggi infatti è previsto un faccia a faccia tra Gasperini e la proprietaria con Ryan Friedkin che Sara a Trigorer ascoltare le esigenze di un allenatore che a giugno ha sposato il progetto giallorosso con un contratto triennale. La rabbia del pie-montese è ormai nota da giorni, per questo nel confronto delle prossime ore Gasp ribadirà alla presidenza l'esigenza di cambiare marcia sul mercato. I tempi prolungati delle trattative, soprattutto nel reparto avanzato, sono inaccettabili per il tecnico che già dopo la sessione estiva aveva evidenziato i limiti della rosa. Il Rapporto con Massara è diventato sempre più teso col passare delle settimane e ora deve essere la proprietà a mettere un punto sulla situazione, magari consentendo qualche manovra economica in più per accelerare la chiusura delle operazioni. Il ds, intanto, continua a lavorare sulle piste per l'attacco. Il nome caldo resta quello di Raspadori che ieri è partito per la Supercoppa con l'Atletico Madrid tenendo in sospeso la risposta da dare.. Mas-sara non ha intenzione di mollare la presa e dopo i continui contatti delle prossime ore conta di chiudere la question, in un senso o nell'altro, entro la fine della settimana. Giovedì i Cochoneros affronteranno il Real nella prima gara e qualora vincessero il derby disputerebbero la finale di domenica 11. La fiducia sul buon esito dell'operazione continua a trapelare, col pressing della ROma che non è mai calato così come le garanzie sul futuro e la formula del trasferimento. L'ultima parola spetta all'attaccante che all'Atletico, come da accordi tra i club, non sembra avere molto futuro. Più cautela sul fronte Zirkzee: l'affare non è in discussione ma molto dipendera dal parere del nuovo tecnico del Manchester che qualora volesse puntare sull'olandese complicherebbe una trattativa che, ad oggi, è a un passo dalla chiusura.