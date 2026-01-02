Gasp, Dio della Dea. Con l'Atalanta fusione perfetta

Nove stagioni sono un tempo lungo, per il nostro calcio. Nell'era moderna, dal secondo dopo-guerra in poi, Giovanni Trapatoni è arrivato a dieci anni di fila sulla panchina della Juve, tra il 1976 e il 1986. Gian Piero Gasperini si è fermato a nove, nell'Atlanta. Non ha vinto scudetti come Trap a Torino, ma in un certo senso è andato oltre: con l'Europa League del 2024, e con le ripetute qualificazioni alla Champions, ha trascinato Bergamo in una dimensione internazionale, impensabile fino ad allora. Domani sera Gasperini affronterà l'Atalanta da avversario, quale allenatore della Roma. Tutto passa e tutto cambia, però lo scenario sarà straniante, ai confini dell'innaturale. Gasp a Bergamo ha trovato l'ambiente ideale. Gasperini è piemontese, portatore di un rigore sabaudo bifocale: da un lato cultura ed etica del lavoro; dall'altro un senso della giustizia ai confini del giustizialismo. Nelle sue squadre, nessuno gioca per diritto divino o di talento, tutti devono dimostrare di meritare il posto con il lavoro quotidiano, con l'impegno in allenamenti estremi. (...) Gasperini è stato un Garibaldi calcisticco. I Mille, che unificarono l'Italia sotto il comando del Generale con la camicia rossa, partirono da Quarto, Genova, altro luogo gasperriniano, ma il nucleo più numeroso era formato da bergamaschi, quasi 200, quasi un quinto del totale. Gian Piero "Garibaldi" Gasperini. L'Europa League del 2024, se stiamo ai trofei. Non c'è stato scudetto, anche se sarebbe stato meritato. La sua eredità però sono le nove stagioni di calcio d'avanguardia, eccessivo nel bene e nel male. Gasp ha lasciato una traccia chiara, il 3-4-2-1, a volte 3-4-1-2, ancora oggi sistema di riferimento. (...) Tanti i calciatori resi grandi da Gasperini: Ilicic e Pasalic, Zapata e Hojlund, Scamacca e Retegui, De Roon e Freuler, Bastoni, Scalvini e Romero… Un elenco infinito di giocatori che altrove non funzionavano e che nel laboratorio di Gasp fuggivano dalla lampada di cui erano prigioniieri. (...)

(gasport)