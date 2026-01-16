Friedkin vota Champions: il rilancio d'oro della Roma

Cinquantadue milioni di euro di investimento pianificati: praticamente per intero cadranno sul bilancio 2026-2027, liberando i conti al 30 giugno 2026. Il riscatto di Robinio Vaz non è materia di discussione, quello di Donyell Malen è legato alla qualificazione europea e al raggiungimento del 50% delle presenze dell'olandese. La Roma ha messo una fiche pesante sul tavolo della Champions. E l'ha fatto cambiando la storia del mercato di gennaio. Bisogna tornare a Nakata e Nainggolan per trovare altri investimenti così pesanti in una sessione invernale. Qualcosa significa questo sforzo economico da parte dei Friedkin. Se la proprietà è arrivata ad esporsi è perché crede nella bontà delle operazioni ma ancora di più, ritiene un obiettivo concreto la qualificazione alla prossima Champions League. La classifica attuale è sicuramente merito di Gasperini ed è lui con il suo lavoro ad aver costruito la possibilità di arrivare in top 4, ad un solo punto di distacco dal Napoli campione d'Italia. Ora non resta che completare l'opera, con l'arrivo di un esterno offensivo di piede destro che giochi a sinistra. A meno che il lavoro sulle uscite non sia talmente importante da riaprire il sogno Zirkzee: il giocatore continua a spingere.

(corsera)