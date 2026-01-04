Fiorentina, idea Baldanzi

La Fiorentina torna su Baldanzi. I dirigenti viola hanno chiesto informazioni alla Roma per il trequartista classe 2003, che era già stato accostato due anni fa e su cui c'è anche la concorrenza del Verona: in estate i gialloblù avevano avuto l'ok di club e giocatore, salvo poi vedere il trasferimento saltare nel momento in cui la Roma non

aveva fatto cessioni. Dalla Toscana stanno riflettendo sull'eventuale affare che dipenderà anche dalla condizione atletica del giocatore, alle prese con un problema al retto femorale destro. Dopo una prima fase di apprensione sembra che l'infortunio sia meno grave del previsto, motivo per cui è possibile che la società di Commisso ne approfitti affondando il colpo. Nei prossimi giorni sono attese novità. [...]



(Corsport)