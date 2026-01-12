Ferguson verso il forfait: out Mancini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Una Roma più spuntata che mai. Alla lesione di Dovbyk si è aggiunta la forte botta subita da Ferguson dopo un quarto d'ora nella sfida con il Sassuolo. Un duro colpo al gluteo che lo ha limitato nei movimenti, nonostante l'irlandese abbia provato a restare in campo prima di alzare bandiera bianca. L'attaccante in prestito dal Brighton avrà bisogno di due-tre giorni per fare in modo che l'ematoma si riassorba e sparisca il dolore. La sua presenza domani in Coppa Italia con il Torino è altamente improbabile. E con l'indisponibilità di Dovbyk, Gasperini rischia seriamente di non avere centravanti fisici su cui fare riferimento. Il tecnico piemontese ritrova Cristante e potrebbe confermare Pisilli e Koné in mediana avanzando il numero 4 sulla trequarti alle spalle di due tra Soulé, Dybala ed El Shaarawy. Scelte obbligate anche in difesa, dove non ci sarà Mancini, che dovrà scontare l'ultima delle tre giornate rimediate nel derby di gennaio 2024. Ndicka è stato eliminato dalla Coppa d'Africa ed è atteso oggi nella Capitale, ma, difficilmente sarà convocato. Ziolkowski, dunque, viaggia verso il ritorno al centro della difesa, con Ghilardi alla sua destra ed Hermoso sul lato opposto. Verso l'impiego dal primo minuto anche Wesley.