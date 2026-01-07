Ferguson e Dovbyk sanno ancora fare gol, ma Gasperini è una furia

VVivere infelici e scontenti. Si può dopo una vittoria e la prima partita in cui i reietti tornano protagonisti? Si può quando la distanza diventa oceano, l'umore non cambia con 3 punti e il mercato supera la classifica: quello che Ranieri aveva unito, Raspadori sta dividendo. La Roma ha vinto 2-0 a Lecce, hanno segnato i giocatori che Gasperini non ritiene adeguati al progetto, Ferguson e Dovbyk (a uno dei due ha detto in faccia: non sei all'altezza), lui vuole altro. Ma i desideri restano sogni. L'autocensura è l'ultimo passo in avanti del tecnico che non sa dire bugie, neanche piccole. Ha preferito tacere dopo il successo di Lecce. In certi momenti il silenzio è un messaggio senza parole, un'uscita strategica per evitare guai. (...) Alla vigilia Gasperini ha scelto di andare all'aeroporto di Fiumicino per la trasferta di Lecce da solo, non con il pullman. È insofferente. E trasmette la sua irrequietezza. Sa che all'interno del club anche chi lo so steneva sta arrivando al limite: è troppo spesso impaziente e smanioso. Si sente in difficoltà: chiede, non riceve e chi non riceve ha difficoltà a dare. L'insoddisfazione estiva per i mancati arrivi di giocatori che aveva chiesto, Rios e Sancho su tutti, si è amplificata ora che il problema del gol è evidente. E per un allenatore che ha fatto della fase offensiva la sua cifra distintiva la situazione si è complicata. (...) E infatti oggi arrivano i Friedkin, sperando di risolvere la questione. Lecce era una tappa importante, perché la sua Roma ha sbagliato tutte le partite con squadre di classifica superiore e, dopo le sconfitte con Torino e Cagliari, non poteva permettersi di fallire anche con una delle formazioni in lotta per non retrocedere nonostante le 9 assenze. Ma che il successo sia arrivato grazie ai due giocatori in uscita non ha rincuorato Gasperini. (...)

(La Repubblica)