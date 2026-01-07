Ferguson-Dovbyk, 2-0 a Lecce. Ma il mercato agita la Roma

LEGGO (F. BALZANI) - La doppia legge è rispettata. La Roma vince sempre quando si trova in vantaggio e raramente stecca contro le piccole. Il successo sul Lecce riporta i giallorossi al quarto posto nonostante le nove assenze con cui la squadra di Gasp era scesa in campo al Via del Mare. Nella calza ci sono i gol di Ferguson e Dovbyk, i due attaccanti nel mirino di critiche e mercato. L'irlandese ha sbloccato il risultato dopo un quarto d'ora con un destro da bomber dopo l'assist al bacio di un Dybala tornato a buoni livelli. A fare la differenza è stata soprattutto la posizione di Cristante (avanzato) che ha messo in difficoltà il Lecce e nascosto una situazione di piena emergenza soprattutto in difesa dove mancava l'intero reparto titolare. A fine primo tempo la Roma è andata vicina al raddoppio in altre due occasioni sempre con Ferguson. Lo 0-2 è arrivato nella ripresa. Svilar non ha mai subito tiri in porta, l'unico pericolo è arrivato da un rigore in movimento sprecato malamente da Pierotti. La Roma ha potuto così chiudere il match grazie a un gol di rapina di Dovbyk su cross teso di Pisilli. Nel finale sono arrivate però due brutte notizie: il giallo a Cristante che salterà il Sassuolo e un nuovo problema muscolare proprio per Dovbyk da valutare nelle prossime ore. Quelle buone Gasp se le aspetta dal mercato e dall'arrivo dei Friedkin oggi nella capitale che potrebbero sbloccare almeno la questione relativa a Raspadori mentre Zirkzee si allontana. Una campagna che si è complicata. Forse anche per questo Gasperini - che ha raggiunto quota 1000 punti in carriera in serie A- ha preferito non parlare. Ci ha pensato il ds Massara: «Ci sono delle discussioni in corso con Raspadori, è una situazione in evoluzione. Sapevamo che dovevamo avere queste tempistiche ma si dovrebbe sviluppare in tempi abbastanza brevi. Nelle prossime ore sapremo qualcosa in più in un senso o nell'altro. Zirkzee? La situazione è cambiata con l'esonero di Amorim che potrebbe aver modificato i piani tecnici dello United».