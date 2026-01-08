Ferguson dal 1' col Sassuolo: ora l'irlandese può restare

Evan Ferguson ha calato il poker. L'irlandese a Lecce ha messo a segno il quarto gol in un mese e ora spera nella conferma fino a fine anno. Una risposta forte quella del 21enne che sta dimostrando di prendere sempre più confidenza con la Serie A e che anche sabato contro il Sassuolo verrà confermato al centro dell'attacco. Nelle scorse settimane la Roma aveva contattato il Brighton per capire come interrompere in anticipo il suo prestito. Al momento, però, viste le difficoltà per Zirkzee, ogni trattativa è congelata. Così come l'interesse del Betis, che aveva sondato il terreno con i Seagulls in caso di un ritorno in Premier. Una strada che invece verrà percorsa sarà l'interruzione del prestito di Leon Bailey, nel mirino del Bournemouth e ormai bocciato dalla Roma. Oltre al giamaicano potrebbe salutare anche Baldanzi. Cessioni necessarie per spianare la strada ai nuovi arrivi. Per ora, invece, è stato tolto dal mercato Pisilli. Sul 21enne resta forte l'interesse di Genoa e Cagliari, ma, senza un rinforzo in mediana non si farà nulla.

(gasport)