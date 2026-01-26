Femminile: un gol di Giugliano per battere il Genoa

IL TEMPO (A.D.P.) - La Roma capolista batte anche il Genoa. Le capitoline in trasferta vincono di misura e mantengono ampio vantaggio sulle inseguitrici (+7): basta il gol di Giugliano nel primo tempo. Partita in controllo per le giallorosse ma meno facile del previsto, considerato il divario in classifica (prima contro ultima). «Non ci aspettavamo niente di diverso: il Genoa è in salute, ha valori e - il commento di Rossettini - lotta per salvarsi, quindi mette in campo tanto. Nonostante le difficoltà che viviamo, tra assenze e doppi impegni, le ragazze hanno offerto una prova di cuore. Purtroppo concretizziamo ancora poco, però è una vittoria importantissima».

Ora testa al derby di ritorno di Coppa Italia, da giocare mercoledì al Tre Fontane: «Abbiamo un altro match importante, contro una squadra in formissima che - conclude il tecnico - vorrà far bene e passare il turno quanto noi. Cerchiamo di recuperare le energie». Per la Roma non ci sarà Giugliano per squalifica.