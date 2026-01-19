Femminile: successo Roma. La Lazio va ko

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Archiviata la sosta la Roma riparte in campionato come aveva concluso il 2025, con una vittoria, mentre la Lazio cade a Narni nei minuti finali.

Al Tre Fontane le padrone di casa battono 2-1 il Sassuolo: partono bene Giugliano e compagne, tanto che il capitano giallorosso porta subito avanti le sue. Con il passare dei minuti però la gara si complica e le giallorosse subiscono il pari siglato da Clelland. Roma poco precisa, al solito, sotto porta nonostante le occasioni ma poi ci pensa Corelli con un tiro al volo vincente a regalare tre punti preziosi alle sue a 10' dalla fine. Complice anche lo stop della Juventus in casa dell'Inter, le capitoline allungano sulle inseguitrici (ora la Fiorentina, seconda della classe dopo il pari casalingo col Genoa, è a -7).

«Gara che ci siamo un po' complicati da soli, ma - il commento di Rossettini - sono punti importantissimi perché è anche un momento difficile per noi. Sono venuti fuori il cuore di questa squadra e la grande voglia di centrare i tre punti. Ora testa al derby, una sfida importante, che arriva al momento giusto. Dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere non possiamo sbagliare».

La Lazio invece viene beffata nel finale: la Ternana in casa passa 1-0 con la rete di Pellegrino Cimò (90). Ritorno in campo amaro dunque per le laziali che sprecano diverse occasioni, di cui almeno un paio nitide: prima il rigore in movimento sui piedi di Le Bihan che non trova lo specchio della porta, poi provvidenziale Schroffenegger su conclusione da distanza ravvicinata di Goldoni. Le capitoline ci provano fino all'ultimo ma ad avere la meglio sono le umbre che ottengono punti utili in chiave salvezza. «C'è delusione, ci è mancata freddezza nel concretizzare e - le parole di Benoit - sappiamo che i tre punti sarebbero stati importantissimi per il nostro percorso. Adesso pensiamo al derby: ci sono rimaste in testa le partite contro la Roma, non serve parlare. Serve solo tornare a casa, prepararsi bene e rispondere in campo». Oltre al danno, anche la beffa per Grassadonia che già ha ai box diverse calciatrici e che per l'impegno di sabato al Fersini contro la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Castiello, che da diffidata ha rimediato un giallo pesante, e di Karczewska: rosso diretto per lei per un intervento falloso in pieno recupero.

Le due compagini romane si avvicinano quindi con stato d'animo diverso alla stracittadina: mercoledì a Formello si giocherà l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia (20.30).