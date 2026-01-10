Femminile, domani la Supercoppa: A Pescara Juve-Roma

IL TEMPO - Domani l'ennesimo confronto tra la Roma e la Juventus, le due squadre che negli ultimi tempi si sono spesso contese campionati e coppe. Già a settembre hanno disputato una finale, era quella di Women's Cup. A trionfare è stata la Juve e ora le giallorosse cercano la rivincita in Supercoppa a Pescara. Rossettini ha avuto l'intera settimana per preparare il big match, che sarà il primo impegno dell'anno: il prossimo fine settimana poi riprenderà la Serie A e poi ci sarà il doppio confronto in Coppa Italia contro la Lazio.