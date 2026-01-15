Favo (ct Italia U18): "Arena vuole sempre migliorarsi e ha una fame incredibile. Il gol deve essere una prima bella pagina di tante altre"

GASPORT - Massimiliano Favo, commissario tecnico dell'Italia Under 18, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su Antonio Arena. Il ct ha lavorato con l'attaccante della Roma classe 2009 anche in occasione del Mondiale Under 17, competizione in cui l'Italia ha portato a casa la medaglia di bronzo. Ecco le sue parole.

Cosa ha provato martedì sera al gol di Arena?

«Una gioia incredibile. Stavamo vedendo la partita in ritiro, ho sentito un'esplosione enorme da parte dei suoi compagni dell'Under 18. Lo merita, è un ragazzo super, che vuole sempre migliorarsi. Una dote non comune».

I suoi punti di forza?

«Come ha detto Gasp ha un fisico più sviluppato rispetto alla media della sua età. Essendo cresciuto in un ambiente anglosassone mette sempre intensità e pressione, ha una fame incredibile. Prima o seconda punta cambia poco»



Oggi tutti parlano di lui, che consiglio gli dà?

«Di leggere poco… Mi riferisco soprattutto ai social. Quella in Coppa Italia deve essere una prima bella pagina di tante altre. Non l'unica». [...]