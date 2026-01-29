Emergenza in attacco. Si scalda il baby Della Rocca

La maledizione del centravanti. Gasperini contro il Panathinaikos di Benitez (alle 21) affronta il paradosso della sua prima stagione romanista. Sul prato dell'Olimpico di Atene , un vero disastro, tra gru e spalti chiusi, l'allenatore giallorosso non potrà schierare nessuno dei suoi attaccanti di ruolo: Dovbyk e Ferguson sono infortunati, Vaz e Malen fuori dalla lista Uefa, che potrà essere aggiornata solo dopo il termine della fase campionato di Europa League. (...) Ma l'emergenza, complice pure lo stop di Koné, resta. Tanto che in Grecia si è portato anche il trequartista classe 2006 Mattia Della Rocca, faro della Primavera di Federico Guidi con sette gol stagionali. Cresciuto nell'Honey Soccer City, società dilettantistica romana, Della Rocca veste giallorosso da cinque anni. Nel 2024 — grazie a De Rossi — ha esordito tra i grandi, ma in amichevole. Ora Mattia cerca l'esordio ufficiale, sognando di replicare il battesimo da sogno di Arena. (...)

(La Repubblica)