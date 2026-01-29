Emergenza in attacco, pure Ferguson ko.

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un'emergenza mai vista. L'attacco della Roma si presenta alla sfida di stasera ai minimi termini: Malen, Robinio Vaz, Venturino e Arena sono fuori dalla lista Uefa, Dovbyk si è operato e ne avrà per circa tre mesi, El Shaarawy deve rimanere ai box per qualche altro giorno per un'infiammazione al tendine d'Achille e alla fine anche Ferguson non è riuscito a partire per Atene. L'irlandese ieri mattina ha fatto un provino, ma ha dovuto alzare bandiera bianca per il solito dolore alla cavi-glia, colpita duramente nella sfida contro lo Stoccarda.

A disposizione di Gasperini ci sono soltanto Soulé, Pellegrini e Dybala, più il giovane Della Rocca (problemi fisici anche per Morucci). E per di più la Joya è alle prese con dei problemi al ginocchio: <<Dybala è uscito dalla partita con il Milan con un piccolo acciacco al ginocchio. Ieri stava molto meglio, oggi avverte ancora un po' di fastidio, domani - le parole di ieri del tecnico - lo valuteremo>>.

Le scelte sembrano quindi obbligate, a meno di sensazioni positive dell'ultimo minuto da parte del numero 21 giallorosso. Gasp dovrà quindi schierare Pellegrini e Soulè, con un centrocampista a supporto. El Aynaoui giocherà titolare, da capire se verrà avanzato lui sulla trequarti o se toccherà ancora a Cristante, che nel ruolo ha più che convinto. La terza maglia spetterà a Pisilli, destinato a rstare sicuramente a Roma visto l'infortunio di Koné. In difesa ballottaggio a tre tra Celik, Mancini e N'Dicka, con Ziolkowski e Ghilardi che completeranno il reparto.