Emergenza granata: test Ismajli, Tameze jolly

È stata una costante dell'ultimo mese anche se stavolta, se davvero Ismajli Inon dovesse essere a disposizione contro la Roma, il Torino rischierebbe di ritrovarsi con un reparto difensivo ridotto ai minimi termini, senza alcun ricambio in panchina e con la difficoltà dovuta anche al mancato arrivo di rinforzi. [...] Con Masina in finale di Coppa d'Afica, non ci sono, dunque, per il tecnico soluzioni estreme da poter sfruttare in aggiunta a Ismajli nell'arco del match: in ballo solo tre giocatori, al momento, Coco, Maripan e Tameze, al di là della convocazione del Primavera Pellini. L'allenamento di oggi pomeriggio darà risposte in più proprio su Ismajli: non è un infortunio di tipo muscolare come i precedenti, ma un brutto pestone rimediato proprio contro i giallorossi che gli impedisce di lavorare regolarmente con la squadra. [...] Si rivelerà altrettanto utile e fondamentale Tameze: ormai è considerato un difensore a tutti gli effetti e con Coco e Maripan ha già avuto modo di affinare l'intesa, spesso chiamato in causa nel corso della stagione a causa dell'indisponibilità di Ismajli. [...]

(Tuttosport)