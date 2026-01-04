Emergenza difesa contro il Lecce

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Bergamo fatale per la difesa di Gasperini. I cartellini gialli rimediati da Mancini ed Hermoso, entrambi per fallo sull'ex giallorosso Zalewski, sono costati la squalifica ai due difensori della Roma. Il tecnico piemontese, dunque, non li avrà a disposizione martedì per la gara sul campo del Lecce e dovrà ridisegnare l'intera difesa. Un reparto in piena emergenza considerando pure l'assenza di N'Dicka per la Coppa d'Africa. Si va verso un terzetto inedito composto da Ziolkowski al centro della difesa, Ghilardi alla sua destra e Rensch sul lato opposto. L'allenatore giallorosso potrebbe anche decidere di arretrare Celik oppure abbassare Cristante, come accaduto nel secondo tempo con la Cremonese. Wesley tornerà dal primo minuto, mentre non ci sarà Baldanzi, alle prese con un problema al retto femorale destro. Il numero trentacinque giallorosso punta al rientro tra le due sfide - Coppa Italia e campionato - con il Torino. Da valutare le condizioni di Bailey, che martedì spera di essere convocato dopo due settimane ai box. L'attaccante giamaicano, che non era al meglio per il fastidio al flessore sinistro nella gara sul campo della Juventus, era stato fermato dall'influenza prima della trasferta di Bergamo.