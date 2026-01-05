El Aynaoui fuori anche col Sassuolo

Roma in apnea, ancora. EI Aynaoui resterà lontano dalla Capitale almeno per un'altra settimana: il Marocco ha fatto il suo dovere negli ottavi di Coppa d'Africa superando la Tanzania. E il centrocampista giallorosso continuerà la sua corsa nel torneo. Prossimo appuntamento fissato per il 9 gennaio, nei quarti di finale. Tradotto: El Aynaoui non rientra, non ancora, e la Roma dovrà fare i conti con un'assenza che pesa come un macigno. (...) Non va meglio dietro. Stesso copione, stesso problema, stesso sospiro: N'Dicka sarà impegnato domani con la Costa d'Avorio. Proprio nel giorno in cui la Roma scenderà in campo contro il Lecce senza poter contare su uno dei suoi pilastri difensivi. (...)

(corsport)