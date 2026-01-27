È svolta a sinistra: Moller Wolfe si può. Sprint Carrasco

Le storie scritte sulla linea di gesso, lungo la fascia laterale, al confine del campo, offrono quasi sempre una trama avvincente. La Roma vuole trasformare il suo corridoio di sinistra in una nuova via del gol. Una corsia che Gian Piero Gasperini desidera impreziosire e sfruttare al meglio riprotondo il brasiliano Wesley a destra, nella sua collocazione naturale. E allora lo sprint è lanciato: David Moller Wolfe e Yannick Carrasco, e non necessariamente in quest'ordine, sono i nomi forti di esterni che possono spingere la squadra in un'altra dimensione. E il club dei Friedkin le proverà tutte per chiudere le due operazioni nel weekend. Il primo step, partendo dalla fase di avvio della manovra, è la sostituzione di Kostas Tsimikas (che rientrerà in anticipo al Liverpool dopo il match in Grecia contro il Panathinaikos) proprio con Moller Wolfe, classe 2002 del Wolverhampton: primo obiettivo dei giallorossi dopo il sondaggio con l'Atletico Madrid per Matteo Ruggeri, per il quale i Colchoneros pretendevano l'obbligo di riscatto col presupposto comunque di dover trovare prima un sostituto all'ex Atalanta. Per il norvegese si tratterebbe del classico "matrimonio d'interesse": il terzino sinistro verrebbe con piacere nella Capitale, El Roma lo ha messo ora in cima alla lista dei preferiti con l'intenzione di prenderlo a titolo definitivo. Il nodo è costituito al momento, però, dalle richieste ancora troppo alte degli inglesi: la prima offerta della Roma, che si aggirava ieri attorno agli 8 milioni, è stata rifiutata. (...) E in pole, da giovani, c'è lui: Yannick Carrasco dell'Al-Shabab, ex Atletico Madrid. L'accordo col belga c'è già, ma resta l'opposizione del club arabo al

prestito, l'unica opzione possibile per la Roma per il trasferimento del giocatore il cui ingaggio è di 13 milioni netti all'anno. L'attaccante, peraltro, sarebbe pure disposto a ridurre lo stipendio pur di riprendersi una certa visibilità in vista del Mondiale. Il club e gli agenti di Yannick sono al lavoro per convincere gli arabi. (...) Restano sul tavolo le opzioni Leo Sauer (Feyenoord) e Mika Godts (Ajax) con la formula dell'obbligo di riscatto, ma la prima scelta resta Carrasco, l'uomo che con Moller Wolfe può rifondare la fascia sinistra giallorossa: nel segno di Gasp.

(gasport)