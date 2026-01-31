Dybala si ferma ancora. Per Nkunku costi troppo alti

La notizia arriva dalla clinica, non dal campo. Paulo Dybala si ferma ancora e questa volta non perché ci sia bisogno di una gestione prudente o per un semplice fastidio da smaltire. L'argentino ha riportato un edema con infiammazione della capsula articolare laterale del ginocchio, lo stesso infortunio che lo aveva costretto a rallentare contro il Milan e a dare forfait contro il Panathinaikos. La conferma dagli esami strumentali: due settimane di stop e rientro programmato non prima della trasferta di Napoli del prossimo 15 febbraio. Salterà sicuramente Udinese e

Cagliari, lasciando la Roma senza il suo riferimento tecnico proprio nel momento in cui l'intesa con Malen sembrava poter decollare. (...) Ibrahim Sulemana è stato un pensiero reale, esplorato e valutato, ma definitivamente tramontato. Dopo la partenza di Lookman (a meno di problemi finanziari del Fenerbahce), l'Atalanta ha chiuso il mercato in uscita, blindando l'esterno ghanese. Allo stesso modo ogni ora che passa, si raffredda la pista che porta a Christopher Nkunku per i costi complessivi dell'operazione. Il Milan nonostante l'arrivo di Mateta, non apre al prestito. E per il cartellino del francese chiede 35 milioni. Esattamente quanto sborsato la scorsa estate per prelevarlo dal Chelsea. Anche l'opzione del prestito è finita su un binario morto, visti i costi per sei mesi:10 milioni di euro lordi solo per il prestito. (...)

(La Repubblica)